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11 марта 2017, 20:33 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Казахстанский футболист забил гол в дебютном матче за эстонский клуб

Новичок эстонского «Тулевика» казахстанский футболист Касымхан Таласбаев забил гол в дебютном матче за команду.

Во втором туре высшего дивизиона чемпионата Эстонии «Тулевик» принимал клуб «Пайде». В первом тайме при счете 1:0 в пользу гостей Таласбаев заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Отметим, что за семь минут до завершения основного времени «Тулевик» вышел вперед, однако затем пропустил два мяча и проиграл — 2:3.

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