Казахстанский футболист забил гол в дебютном матче за эстонский клуб

Во втором туре высшего дивизиона чемпионата Эстонии «Тулевик» принимал клуб «Пайде». В первом тайме при счете 1:0 в пользу гостей Таласбаев заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Отметим, что за семь минут до завершения основного времени «Тулевик» вышел вперед, однако затем пропустил два мяча и проиграл — 2:3.