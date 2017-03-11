Казахстанский футболист забил гол в дебютном матче за эстонский клуб
Новичок эстонского «Тулевика» казахстанский футболист Касымхан Таласбаев забил гол в дебютном матче за команду.
Во втором туре высшего дивизиона чемпионата Эстонии «Тулевик» принимал клуб «Пайде». В первом тайме при счете 1:0 в пользу гостей Таласбаев заработал пенальти, который сам же и реализовал.
Отметим, что за семь минут до завершения основного времени «Тулевик» вышел вперед, однако затем пропустил два мяча и проиграл — 2:3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter