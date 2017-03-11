«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до 10 очков
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
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Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0.
В концовке первого тайма «Бавария» забила два мяча за три минуты: отличились Роберт Левандовски и Дуглас Коста. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль.
Идущий вторым «РБ Лейпциг» на своем поле уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:1. После 24 туров «РБ Лейпциг» (49 очков) отстает от «Баварии» на 10 баллов.
|11.03.2017 17:30
|основной раунд: 24-й тур
|Allianz-Arena
|Бавария
|3:0
|Айнтрахт Ф
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Нико Ковач
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Маркус Шмидт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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