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11 марта 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до 10 очков

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Бавария разгромила <span class=error>Айнтрахт</span> в матче 24-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0.

В концовке первого тайма «Бавария» забила два мяча за три минуты: отличились Роберт Левандовски и Дуглас Коста. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль.

Идущий вторым «РБ Лейпциг» на своем поле уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:1. После 24 туров «РБ Лейпциг» (49 очков) отстает от «Баварии» на 10 баллов.

11.03.2017 17:30 основной раунд: 24-й тур Allianz-Arena
Бавария 3:0 Айнтрахт Ф
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Нико Ковач
Голы
38′ Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 9
41′ Дуглас Коста (Д. Алаба) 11
55′ Роберт Левандовски (А. Роббен) 9
Составы
Мануэль Нойер 1
Матс Хуммельс 5
Филипп Лам 21
56′ Давид Алаба 27
Тиагу Алькантара 6
Арьен Роббен 10
Дуглас Коста 11
Томас Мюллер 25
65′ Хави Мартинес 8
Джером Боатенг 17
36′ 78′ Артуро Видаль 23
Ренату Санчеш 35
75′ Роберт Левандовски 9
Кингсли Коман 29
1 Лукас Градецки
15 Майкл Хектор
19 Давид Анхель Абраам
22 Тимоти Чэндлер
33 Талеб Тавата
11 Мият Гачинович
39 Омар Маскарель 36′
17 Анте Ребич 23′
7 Данни Блум 70′
28 Аймен Баркок
20 Макото Хасебе 64′ 45+2′
4 Марко Русс
31 Бранимир Хргота 78′
10 Марко Фабиан
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
3 Угловые 2
11 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маркус Шмидт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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