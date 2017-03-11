Дортмундская «Боруссия» в Берлине уступила «Герте»

Голами в составе «Герты» отметились Саломон Калу и Марвин Платтенхардт, за «Боруссию» единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамейянг.



В других матчах тура «Дармштадт» на своём поле переиграл «Майнц» (2:1), а «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).