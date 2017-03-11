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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29043927/
11 марта 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» в Берлине уступила «Герте»

Дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и закончилась со счётом 2:1.

Голами в составе «Герты» отметились Саломон Калу и Марвин Платтенхардт, за «Боруссию» единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамейянг.

В других матчах тура «Дармштадт» на своём поле переиграл «Майнц» (2:1), а «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

11.03.2017 17:30 основной раунд: 24-й тур Olympiastadion
Герта 2:1 Боруссия Д
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Паль Дардаи Томас Тухель
Голы
11′ Саломон Калу (В. Ибишевич) 8
71′ Марвин Платтенхардт 21
17 Пьер-Эмерик Обамеянг (С. Кагава) 55′
Составы
Руне Ярстейн 22
Петер Пекарик 2
Никлас Штарк 5
61′ Себастьян Лангкамп 15
Марвин Платтенхардт 21
Джон Брукс 25
Пер Сильян Шельбред 3
Владимир Дарида 6
90′ Гэнки Харагути 24
Сами Аллаги 11
81′ Саломон Калу 8
Максимилиан Миттельштедт 34
66′ Ведад Ибишевич 19
90′ Митчелл Вайзер 23
38 Роман Бюрки
5 Марк Бартра 80′
13 Рафаэл Геррейру
28 Маттиас Гинтер 70′
29 Марсель Шмельцер
23 Синдзи Кагава
33 Юлиан Вайгль
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
37 Эрик Дурм 76′
7 Усман Дембеле 90′
21 Андре Шюррле 83′
24 Микель Мерино
27 Гонсало Кастро 76′
22 Кристиан Пулишич 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 2
4 Угловые 8
7 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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