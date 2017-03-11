Дортмундская «Боруссия» в Берлине уступила «Герте»
Дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и закончилась со счётом 2:1.
Голами в составе «Герты» отметились Саломон Калу и Марвин Платтенхардт, за «Боруссию» единственный мяч забил
В других матчах тура «Дармштадт» на своём поле переиграл «Майнц» (2:1), а «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
|11.03.2017 17:30
|основной раунд: 24-й тур
|Olympiastadion
|Герта
|2:1
|Боруссия Д
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Томас Тухель
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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