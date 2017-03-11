«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на Дзадзу за 16 млн евро

По данным издания, пункт о выкупе предусмотрен заключенным в январе арендным соглашением между клубами при условии, что 25-летний форвард проведет за испанский клуб не менее десяти матчей.

Сегодняшняя игра 27-го тура примеры, в которой «Валенсия» сыграла вничью с хихонским «Спортингом» (1:1), стала для Дзадзы как раз десятой. В этих матчах он забил два мяча.

Напомним, что в текущем сезоне итальянец на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел за «молотобойцев» 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Добавим, ранее итальянские СМИ сообщали, что футболистом интересовался московский «Спартак».