Лучано Спаллетти: Я не подписывал никаких контрактов с «Ювентусом»

«Я не подписывал никаких предварительных контрактов с кем-либо, — сказал Спаллетти на предматчевой пресс-конференции. Если вы хотите спросить меня о моем контракте? Мне нечего скрывать.

Если я выиграю с «Ромой» чемпионат, то останусь, если нет, то не останусь. Это мой выбор, которого я придерживаюсь.

Никто в команде не спрашивает меня о мое контракте, потому что в настоящее время результат для нас важнее и те, кто любят нашу команду, ждут завтрашнего матча.

Напомним, завтра «Рома» на выезде сыграет с «Палермо», встреча начнется в 22:45 по московскому времени.