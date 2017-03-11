Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29043770/
11 марта 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Лучано Спаллетти: Я не подписывал никаких контрактов с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллети прокомментировал появившуюся информацию о том, что он достиг договоренности с «Ювентусом».

«Я не подписывал никаких предварительных контрактов с кем-либо, — сказал Спаллетти на предматчевой пресс-конференции. Если вы хотите спросить меня о моем контракте? Мне нечего скрывать.

Если я выиграю с «Ромой» чемпионат, то останусь, если нет, то не останусь. Это мой выбор, которого я придерживаюсь.

Никто в команде не спрашивает меня о мое контракте, потому что в настоящее время результат для нас важнее и те, кто любят нашу команду, ждут завтрашнего матча.

Напомним, завтра «Рома» на выезде сыграет с «Палермо», встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Бомба! Откровенная фотосессия трехкратной олимпийской чемпионки Александры Райсман

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)