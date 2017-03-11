Эмери: Проект «ПСЖ» будет продолжаться, я чувствую доверие президента
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал, какой урок парижская команда должна извлечь после поражения от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы уступили
сине-гранатовым по сумме двух встреч со счётом 5:6.
«Общаюсь с президентом (Нассер
Наш проект будет продолжаться. Я чувствую доверие президента. Мы вместе обсуждаем все темы, но нет такого, что мы во всём всегда соглашаемся. Но именно так мы приходим к наилучшим решениям.
“ПСЖ” — замечательный клуб, замечательный проект, и мы должны научиться извлекать уроки из негативного опыта. Этот опыт пойдёт нам на пользу», — цитирует Эмери Goal.
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