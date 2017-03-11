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11 марта 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кайшинья возглавил «Рейнджерс» накануне дерби с «Селтиком»

Новым главным тренером «Рейнджерс» стал Педру Кайшинья, работавший ранее в «Аль-Гарафе». Как сообщает пресс-служба клуба, с 46-летним португальским специалистом подписан трехлетний контракт.

Тем не менее, руководить командой в воскресном дерби с «Селтиком» будет Грэм Мерти, который с начала прошлого месяца работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Дерби Глазго состоится завтра и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, 11 февраля руководство шотландской команды, которая опустилась на третью строчку в турнирной таблице, отправило в отставку Марка Уорбертона. Сообщалось, что 54-летний специалист узнал о своем увольнении не от руководителей, а из СМИ.

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