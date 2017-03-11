Кайшинья возглавил «Рейнджерс» накануне дерби с «Селтиком»

Тем не менее, руководить командой в воскресном дерби с «Селтиком» будет Грэм Мерти, который с начала прошлого месяца работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Дерби Глазго состоится завтра и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, 11 февраля руководство шотландской команды, которая опустилась на третью строчку в турнирной таблице, отправило в отставку Марка Уорбертона. Сообщалось, что 54-летний специалист узнал о своем увольнении не от руководителей, а из СМИ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">✍️ <a href="https://twitter.com/RangersFC">@RangersFC</a> has today confirmed Pedro Caixinha as manager on a three year deal: <a href="https://t.co/hler1bxuc3">https://t.co/hler1bxuc3</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomePedro?src=hash">#WelcomePedro</a> <a href="https://t.co/Xs46NVEscf">pic.twitter.com/Xs46NVEscf</a></p>— Rangers FC (@RangersFC) <a href="https://twitter.com/RangersFC/status/840581923684638721">11 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>