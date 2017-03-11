Моуринью: «Манчестер Юнайтед» недостаточно победы в Кубке лиги

«Я много работаю, но это именно то, что мне нравится делать. Я люблю этот клуб. Существует разрыв между нашим истинным потенциалом и ожиданиями, и этот разрыв является самой трудной вещью.



Мы рады любому трофею, трофеи всегда важны. Реальность такова, что многие команды в Англии закончат сезон без трофея, а мы уже выиграли Кубок лиги и Суперкубок Англии. Но Кубка лиги нам недостаточно. Мы не собираемся заканчивать сезон так рано. Будем бороться за победу в каждом турнире», — цитирует Моуринью BBC.