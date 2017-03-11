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11 марта 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» недостаточно победы в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона. Увеличить
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«Я много работаю, но это именно то, что мне нравится делать. Я люблю этот клуб. Существует разрыв между нашим истинным потенциалом и ожиданиями, и этот разрыв является самой трудной вещью.

Мы рады любому трофею, трофеи всегда важны. Реальность такова, что многие команды в Англии закончат сезон без трофея, а мы уже выиграли Кубок лиги и Суперкубок Англии. Но Кубка лиги нам недостаточно. Мы не собираемся заканчивать сезон так рано. Будем бороться за победу в каждом турнире», — цитирует Моуринью BBC.

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