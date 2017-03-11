УПЛ: «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали», «Олимпик» обыграл «Ворсклу»

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Судьбу матча в Одессе решил единственный эпизод на 24-й минуте когда курьезный гол забил Денис Васин. Азацкий, пытаясь выбить мяч в поле, попал в Васина, и мяч влетел в ворота.

В игре в Полтаве «Ворскла» открыла счет на 21-й минуте. Сместившись с фланга, Дмитрий Хлёбас классно пробил в дальний угол — Махарадзе в прыжке зацепил мяч, но кожаный снаряд от штанги залетел в сетку. А на 60-й минуте Ребенок наесил с правого фланга и Артур Загорулько головой эффектно пробил в дальний угол — 2:0 в пользу полтавчан.

А затем «Олимпику» удался суперкамбэк. На 65-й минуте после навеса от Парцвании защитник выбил мяч на Моху Рхарсаллу, который низом точно пробил в дальний угол. На 69-й минуте после навеса с углового Дмитрий Гришко с линии вратарской не сумел пробить Сарнавского, но затем защитник Олимпика сам же добил мяч в ворота. Наконец, на 72-й минуте, Моха, качнув оппонента, слева ворвался в штрафную «Ворсклы» и сделал прострел, а сыгравший на опережение Иван Матяж эффектно пяткой протолкнул мяч мимо Сарнавского — 3:2.

Тур продолжится двумя матчами в субботу вечером — «Карпаты» против «Волыни» и «Александрия» против «Днепра».