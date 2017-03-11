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11 марта 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Шахтер» при Сахи уже побеждал «Акжайык»

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матча второго тура КПЛ между «Акжайыком» и «Шахтером».

Назначение получила бригада судей во главе с Данияром Сахи (Кызылорда), ассистентами которого станут Юрий Тихонюк (Актобе) и Торебек Жаксылык (Кызылорда).

Резервный судья — Болат Сариев (Уральск). Инспектор матча — Александр Борисов (Семей).

Примечательно, что в прошлом сезоне Данияр Сахи уже судил встречу между «Шахтером» и «Акжайыком». Тогда «горняки» в рамках 17-го тура переиграли уральскую команду со счетом 3:1.

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