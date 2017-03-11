«Манчестер Сити» победил «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча проходила в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



В дебюте матча Яя Туре зряче забросил в штрафную «Боро» на подключившегося Пабло Сабалету, тот в касание скинул в центр вратарской, Рахим Стерлинг по мячу не попал — и тот достался Давиду Сильве, который пробил голкипера с близкого расстояния.



На 67-й минуте Серхио Агуэро в касание с близкого расстояния поразил ближний угол ворот после точного прострела Лероя Зане с левого фланга.



«Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, «Мидлсбро» завершил выступления в турнире.