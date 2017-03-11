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11 марта 2017, 17:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» победил «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» победил «Мидлсбро» в матче ¼ финала Кубка Англии.

Манчестер Сити победил Мидлсбро в матче ¼ финала Кубка Англии. Увеличить
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Встреча проходила в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В дебюте матча Яя Туре зряче забросил в штрафную «Боро» на подключившегося Пабло Сабалету, тот в касание скинул в центр вратарской, Рахим Стерлинг по мячу не попал — и тот достался Давиду Сильве, который пробил голкипера с близкого расстояния.

На 67-й минуте Серхио Агуэро в касание с близкого расстояния поразил ближний угол ворот после точного прострела Лероя Зане с левого фланга.

«Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, «Мидлсбро» завершил выступления в турнире.

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