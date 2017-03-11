Футболисты БАТЭ в седьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси

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«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ — 1:3 (1:1).

Стадион ФК «Минск». Судья — Алексей Кульбаков (Гомель).

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев; Асани (Павловец, 61), Имереков, Панковец, Клопоцкий, Скавыш (Соловей, 90), Хачатурян, Афанасьев (Щербо, 65), Шаповал, Оганнисян (Макась, 74), Зубович (Рекиш, 79).

БАТЭ: Веремко, Иванич, Жавнерчик, Риос (Жук, 90), Милунович, Родионов (Рушевич, 74), Стасевич (А. Володько, 72), Поляков, М. Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86).

Голы: 1:0 — Хачатурян (6, с пенальти), 1:1 — Гордейчук (20), 1:2 — Иванич (51), 1:3 — Гордейчук (63).

Обе команды начали встречу без разведки, и уже на 6-й минуте жодинцы получили право на пенальти после того, как Мирко Иванич нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Сергеем Шаповалом. Удар Андрея Хачатуряна с 11-метровой отметки был точен. Пропустив гол, борисовчане пошли в атаку большими силами и создали несколько опасных ситуаций у ворот Валерия Фомичева.

Одну из них использовал Михаил Гордейчук, который сравнял счет на 20-й минуте игры. До перерыва футболисты обеих команд провели немало опасных атак, но гола не было. Во второй половине встречи борисовчане сразу пошли вперед, и через 5 минут после возобновления игры Мирко Иванич вывел БАТЭ вперед — 2:1.

Торпедовцы бросились отыгрываться, но подопечные Александра Ермаковича действовали очень четко в обороне и умело проводили быстрые контратаки. В одной из них на 63-й минуте игры Михаил Гордейчук отличным ударом с лета оформил свой голевой дубль.

Автозаводцы не сдавались, но их атакующим действиям не хватало остроты, и у голкипера борисовчан Сергея Веремко почти не было серьезной работы. Главный тренер автозаводцев Игорь Криушенко, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, не мог активно влиять на действия своих подопечных. В итоге встреча так и завершилась со счетом 3:1 в пользу борисовчан. В качестве призовых победители получат Br9 тыс., жодинцы — Br4 тыс.

Для футболистов БАТЭ это уже пятый подряд и седьмой в истории Суперкубок. До этого они выигрывали этот трофей в 2010, 2011, 2013−2016-м годах. Только в 2012 году борисовчане уступили Суперкубок футболистам «Гомеля».