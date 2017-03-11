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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29043065/
11 марта 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Валенсии» сыграли вничью со «Спортингом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Футболисты «Валенсии» на своем поле сыграли вничью с хихонским «Спортингом» в 27-м туре чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 60-й минуте усилиями Дуе Чопа, а хозяева отыгрались на 85-й — отличился Мунир Эль-Хаддади. На 54-й минуте футболист «Валенсии» Даниэль Парехо не реализовал пенальти.

После этой встречи «Валенсия» набрала 30 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Спортинг» с 18-ю очками занимает предпоследнюю 19-ю строчку.

11.03.2017 15:00 основной раунд: 27-й тур Mestalla
Валенсия 1:1 Спортинг Х
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Руби
Голы
85′ Мунир Эль-Хаддади (Жоау Канселу) 9
24 Дуйе Чоп 60′
Нереализованные пенальти
55′ Д. Парехо 10
Составы
Диегу Алвес 1
Жоау Канселу 2
Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
Даниэль Парехо 10
Карлос Солер 28
Мунир Эль-Хаддади 9
19′ Симоне Дзадза 12
2′ Фабиан Орельяна 15
50′ 82′ Эльяким Мангала 5
Закария Баккали 11
64′ Мартин Монтойя 21
Санти Мина 22
1 Иван Пичу Куэльяр 79′
2 Дуглас 49′
3 Жан-Сильвен Бабен
4 Хорхе Мере
15 Роберто Канелья
6 Серхио Диас Альварес
19 Карлос Кармона
22 Микель Весга
10 Начо Касес 80′ 29′
21 Буигес Хави Торрес 90+1′
14 Хорхе Франко Бурги 73′
12 Ува Элдерсон Эчиеджиле
24 Дуйе Чоп 77′ 76′
9 Карлос Гарсия Кастро
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
7 Угловые 8
14 Фолы 20
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
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Спортинг Х
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