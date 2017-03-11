Футболисты «Валенсии» сыграли вничью со «Спортингом» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 60-й минуте усилиями Дуе Чопа, а хозяева отыгрались на 85-й — отличился Мунир Эль-Хаддади. На 54-й минуте футболист «Валенсии» Даниэль Парехо не реализовал пенальти.

После этой встречи «Валенсия» набрала 30 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Спортинг» с 18-ю очками занимает предпоследнюю 19-ю строчку.