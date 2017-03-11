Футболисты «Валенсии» сыграли вничью со «Спортингом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Валенсии» на своем поле сыграли вничью с хихонским «Спортингом» в 27-м туре чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 60-й минуте усилиями Дуе Чопа, а хозяева отыгрались на 85-й — отличился Мунир
После этой встречи «Валенсия» набрала 30 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Спортинг» с 18-ю очками занимает предпоследнюю 19-ю строчку.
|11.03.2017 15:00
|основной раунд: 27-й тур
|Mestalla
|Валенсия
|1:1
|Спортинг Х
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Руби
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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