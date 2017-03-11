БАТЭ одержал победу над «Торпедо"-БелАЗом в матче за Суперкубок Беларуси

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ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — БАТЭ — 1:3

Минск. 11 марта. Стадион ФК «Минск». 15.00.

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест); Д. Щербаков (Минск), В. Шимусик (Осиповичи).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Фомичев, Асани (Павловец, 61), Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш (Соловей, 90), Хачатурян, Афанасьев (Щербо, 65), Шаповал, Оганнисян (Макась, 74), Зубович (Рекиш, 79).

Запасные: Хаткевич, Джугир, Гатагов.

БАТЭ: Веремко, Иванич (Березкин, 68), Жавнерчик, Риос (Жук, 91+), Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 74), Стасевич (А. Володько, 72), Поляков, М. Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86).

Запасные: Чичкан, Щербицкий, Антилевский, Остоич, Малькевич, Джигеро.

ГОЛЫ: 1:0 — Хачатурян (6, с пенальти). 1:1 — Гордейчук (20). 1:2 — Иванич (51). 1:3 — Гордейчук (63).