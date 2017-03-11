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11 марта 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

БАТЭ одержал победу над «Торпедо"-БелАЗом в матче за Суперкубок Беларуси

БАТЭ одержал победу над «Торпедо"-БелАЗом в матче за Суперкубок Беларуси — 3:1. Борисовский клуб стал семикратным обладателем этого трофея.

<span class=error>БАТЭ</span> одержал победу над <span class=error>Торпедо</span>'-<span class=error>БелАЗом</span> в матче за <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>Беларуси</span> — 3:1. <span class=error>Борисовский</span> клуб стал семикратным обладателем этого трофея. Увеличить
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ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — БАТЭ — 1:3
Минск. 11 марта. Стадион ФК «Минск». 15.00.
Судьи — А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест); Д. Щербаков (Минск), В. Шимусик (Осиповичи).
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Фомичев, Асани (Павловец, 61), Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш (Соловей, 90), Хачатурян, Афанасьев (Щербо, 65), Шаповал, Оганнисян (Макась, 74), Зубович (Рекиш, 79).
Запасные: Хаткевич, Джугир, Гатагов.
БАТЭ: Веремко, Иванич (Березкин, 68), Жавнерчик, Риос (Жук, 91+), Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 74), Стасевич (А. Володько, 72), Поляков, М. Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86).
Запасные: Чичкан, Щербицкий, Антилевский, Остоич, Малькевич, Джигеро.
ГОЛЫ: 1:0 — Хачатурян (6, с пенальти). 1:1 — Гордейчук (20). 1:2 — Иванич (51). 1:3 — Гордейчук (63).

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Новости Зарубежного футбола

Футболисты БАТЭ в седьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси

Футболисты БАТЭ в седьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой борисовского БАТЭ завершился первый официальный матч нового футбольного сезона. В матче за Суперкубок 13-кратные чемпионы Беларуси победили обладателя Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 3:1, передает корреспондент БЕЛТА.
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