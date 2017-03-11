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11 марта 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения, Пато не забил пенальти

В матче второго тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 24-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как Цинь Шэн получил красную карточку, однако благодаря точному удару Джованни Морено на 75-й минуте им удалось выйти вперёд в счёте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» восстановил равенство на табло благодаря первому голу за команду экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя на 85-й минуте. Спустя ещё три минуты бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато мог принести победу гостям, однако не смог реализовать пенальти. Главная звезда «Шанхай Шэньхуа» аргентинец Карлос Тевес, который является самым высокооплачиваемым игроком в мире, результативными действиями не отметился.

«Шанхай Шэньхуа» (4 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1) находится на 14-й строчке.
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