Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения, Пато не забил пенальти
В матче второго тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» принимал на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Встреча завершилась ничьей — 1:1.
На 24-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как Цинь Шэн получил красную карточку, однако благодаря точному удару Джованни Морено на 75-й минуте им удалось выйти вперёд в счёте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» восстановил равенство на табло благодаря первому голу за команду
«Шанхай Шэньхуа» (4 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1) находится на 14-й строчке.
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