Гол Витселя спас «Тяньцзинь Цюаньцзянь» от поражения, Пато не забил пенальти

Встреча завершилась ничьей — 1:1.



На 24-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как Цинь Шэн получил красную карточку, однако благодаря точному удару Джованни Морено на 75-й минуте им удалось выйти вперёд в счёте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» восстановил равенство на табло благодаря первому голу за команду экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя на 85-й минуте. Спустя ещё три минуты бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато мог принести победу гостям, однако не смог реализовать пенальти. Главная звезда «Шанхай Шэньхуа» аргентинец Карлос Тевес, который является самым высокооплачиваемым игроком в мире, результативными действиями не отметился.



«Шанхай Шэньхуа» (4 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1) находится на 14-й строчке.