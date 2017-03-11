При Тевяшове «Тобол» больше выигрывает, чем «Актобе»

На играх с участием «Актобе» рефери работал 5 раз. Актюбинцы при нем одержали 2 победы, два раза сыграли вничью и один раз проиграли. «Тобол» при судействе Тевяшова провел 6 матчей, в которых 3 раза выиграл, 1 раз сыграл вничью и 2 раза уступил при общей разнице мячей 7−8 в пользу соперников. Помогать Денису Тевяшову будут 30-летний Сергей Васютин (Алматы) и 31-летний Денис Лобашов (Атырау). Резервный судья — 28-летний Максим Панин (Костанай). Инспектор матча — Виталий Каган (Алматы).