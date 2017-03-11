Товарищеский матч. «Ислочь» уступила «Лучу»
ФК «Ислочь» в товарищеском матче потерпел поражение от «Луча» (Д2) — 1:3. Встреча прошла на искусственном поле АБФФ.
ИСЛОЧЬ — ЛУЧ (Д2) — 1:3
ИСЛОЧЬ (1-й тайм): Сороко, Сверчинский, Ясюкевич (к), Джон, Папуш, Шагойко, Близнюк, Тараканов, Патоцкий, Зюлев, Осипенко.
ИСЛОЧЬ (2-й тайм): Туранок, Лынько, Сосновский, Кирильчик, Рочев, Бубнов, Шагойко (Маринич, 70), Близнюк, Патоцкий, Осипенко (Некрашевич, 70), Холодинский.
ГОЛЫ: 0:1 — Ханкевич (18). 1:1 — Тараканов (21). 1:2 — Козлов (26). 1:3 — Козлов (55, с пенальти).
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