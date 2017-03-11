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11 марта 2017, 16:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат А» разгромил «Рузаевку»

Алматинский «Кайрат А» одержал разгромную победу в контрольном матче с «Рузаевкой» — 4:1.

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> А одержал разгромную победу в контрольном матче с <span class=error>Рузаевкой</span> — 4:1. Увеличить
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Алматинцы довольно уверенно чувствовали себя в этом противостоянии. Первый гол во встрече забил Мадияр Раимбек. Далее с пенальти разрыв увеличил Ануар Умашев.

Разгромным счет сделал аргентинец Иглесиас, проходящий просмотр в команде. Последний голом отметился Ернар Кыдырали, пробивший головой после углового.

Под занавес встречи рузаевцы сумели ответить одним голом, забив мяч престижа — 4:1.

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