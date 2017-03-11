«Кайрат А» разгромил «Рузаевку»

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Алматинцы довольно уверенно чувствовали себя в этом противостоянии. Первый гол во встрече забил Мадияр Раимбек. Далее с пенальти разрыв увеличил Ануар Умашев.



Разгромным счет сделал аргентинец Иглесиас, проходящий просмотр в команде. Последний голом отметился Ернар Кыдырали, пробивший головой после углового.



Под занавес встречи рузаевцы сумели ответить одним голом, забив мяч престижа — 4:1.