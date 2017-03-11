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11 марта 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Кайрат» при Гаузере выиграл в прошлом году

Департамент судейства и инспектирования ФФК определил арбитров для обслуживания матча 2-го тура премьер-лиги «Кайрат» — «Окжетпес».

Главный судья — Александр Гаузер из Петропавловска. В предыдущем сезоне этот арбитр обслуживал матч алматинцев против костанайского «Тобола», в котором «Кайрат» обыграл гостей — 3:2.

Ассистентами арбитра выступят Денис Виноградов, Рустам Бейжанов (оба Петропавловск). Резервным арбитром выступит Нурлан Джаспенов из Алматы. Инспектор матча Болатбек Джуасбаев (Астана).

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