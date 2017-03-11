Товарищеский матч. «Гомель» добился крупной победы над «Оршей»
ФК «Гомель» в домашнем товарищеском матче разгромил «Оршу» (Д2) — 7:1. Встреча прошла на стадионе СДЮШОР-8.
ГОМЕЛЬ — ОРША (Д2) — 7:1
ГОМЕЛЬ (1-й тайм): Руденок, Пыско, Милевский, Сазонович, Юденков, Жесткин, Айдов, Карницкий, Теслюк, Трояков, Гомза.
ГОМЕЛЬ (2-й тайм): Ковалев, Милевский, Айдов, Карницкий, Трояков, Гомза, Пыско, Рожков, Чмыриков, Елезаренко, Барсуков.
ГОЛЫ: 1:0 — Пыско. 2:0 — Жесткин. 3:0 — Жесткин (44). 4:0 — Барсуков (49). 5:0 — Елезаренко (58). 6:0 — Рожков (69). 6:1 — (75). 7:1 — Чмыриков (83).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter