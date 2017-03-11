«Прощай, прекрасная игра». Хаби Алонсо завершает карьеру

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Хаби Алонсо — один из немногих баскских топ-футболистов, никогда не выступавших за «Атлетик». Клуб из Бильбао, ограниченный в кадровой политике право подписывать только местных игроков, пытался переманить хавбека, но он отказывал. Будучи воспитанником «Реал Сосьедад», принципиального соперника «Атлетика», игрок считал себя не вправе переходить к конкурентам, несмотря на в целом дружеские отношения между фанатами двух главных клубов из Страны Басков.

Первым иностранным клубом баска был ирландский «Келлс». Туда он в 15-летнем возрасте отправился по программе школьного обмена в одноименный город в графстве Мит, чтобы выучить английский язык.

Хаби Алонсо успел дебютировать за первый состав «Реал Сосьедад» еще до начала 2000-х годов. Полузащитник провел первый официальный матч через неделю после своего совершеннолетия — в декабре 1999 года в кубковой игре против «Логроньеса». Это был первый из более чем восьми сотен матчей в профессиональной карьере баска.

Хаби Алонсо выступал за «Эйбар» в первом круге сезона-2000/01 на правах аренды. В сезоне-2002/03, когда «Реал Сосьедад» чуть не выиграл чемпионат Испании и лишь в последнем туре уступил лидерство мадридскому «Реалу», Хаби Алонсо был футболистом основного состава сан-себастьянцев, равно как и Валерий Карпин.

Хаби Алонсо с раннего детства дружил с Микелем Артетой — они вместе гоняли мяч на песчаных пляжах Сан-Себастьяна. Однако вместе сыграть в официальном матче друзьям так и не удалось. Летом 2004 года, когда Артета перешел в «Реал Сосьедад», Хаби Алонсо как раз уехал в «Ливерпуль», где новый испанский тренер Рафа Бенитес начал строить испанскую колонию. В первые же сезон выступлений за «красных» Хаби Алонсо выиграл Лигу чемпионов. В знаменитом стамбульском финале именно баск своим голом установил на табло счет 3:3. Хаби Алонсо позже говорил, что испытывал «сильнейший страх в жизни», когда исполнял пенальти при счете 2:3. Его удар был отбит вратарем «Милана», но сам же Хаби Алонсо с добивания сравнял-таки счет в самом потрясающем финале в истории Лиги чемпионов.

Хаби Алонсо отрабатывал на тренировках дальние удары со своей половины поля и не раз применял своих навыки в официальных матчах. 7 января 2006 года в матче Кубка Англии против «Лутон Таун» он забил самый дальний гол в истории «Ливерпуля» — с расстояния в 60 метров. Ворота соперника были пустые, поскольку на тот момент «Лутон Таун» проигрывал 3:4, и вратарь побежал в штрафную площадь «Ливерпуля» на подачу углового.

Но в следующем сезоне Хаби Алонсо забил супердальним воротам уже при наличии в ворота голкипера — в матче чемпионата против «Ньюкасла». А спустя еще один сезон Хаби Алонсо забил со штрафного с расстояния 50 метров в матче премьер-лиги против «Дерби Каунти». Еще чаще к голам приводили длинные пасы испанца.

Наибольшее количество трофеев полузащитник выиграл за пять сезонов в составе мадридского «Реала» — Лигу чемпионов, чемпионат страны, два Кубка Короля, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы. Будучи футболистом «Королевского клуба», Хаби Алонсо также выиграл в составе национальной сборной чемпионат мира и чемпионат Европы.

«Реал» не хотел отпускать Хаби Алонсо, но из уважения у футболисту по его же просьбе согласился продать его в «Баварию». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, и он смог поработать с Пепом Гвардьолой, против которого так долго сражался в Испании.

В феврале 2017 года 35-летний футболист отпраздновал два юбилея — 800-й официальный матч в карьере, а спустя неделю хавбек провел 500-ю встречу в рамках национальных чемпионатов (12 игр за «Эйбар», 114 — за «Реал Сосьедад», 143 — за «Ливерпуль», 158 — за «Реал» и 71 — за «Баварию»).

В «Реал Сосьедад» очень надеялись, что Хаби Алонсо вернется домой для завершения карьеры. Но желание полузащитника было иным. «Я всегда хотел закончить карьеру, выступая на наивысшем уровне», — говорил он. Это удается: в текущем сезоне Хаби Алонсо вошел в символическую сборную первого круга бундеслиги по практически всем версиям. Последней игрой в практически идеальной карьере баска может стать финал Лиги чемпионов, если «Бавария» туда пробьется. Полузащитник уже выигрывал главный клубный трофей Европы с «Ливерпулем» и «Реалом», но не делал этого с «Баварией».

«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал Хаби Алонсо в твите, которым он объявил о прощании с футболом в качестве игрока. «Хаби Алонсо еще вернется в футбол. Он будет очень хорошим тренером», — предрек Пеп Гвардьола.