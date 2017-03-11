Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29042229/
11 марта 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Реала» Варан восстановился от травмы и близок к возвращению в строй

Защитник «Реала» Рафаэль Варан восстановился после травмы бедра и приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает L`Equipe.

Отмечается, что в ближайшее время французский футболист вернётся к тренировкам в общей группе, но в нескольких следующих матчах команды он участия не примет.

Напомним, у футболиста сборной Франции была диагностирована мышечная травма бедра правой ноги. Игрок получил повреждение в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2).
В текущем сезоне чемпионата Испании Варан принял участие в 18 играх за «Реал», став автором 1 гола и 1 голевой передачи.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Президент «Реала» Перес получил подозрительную посылку с белым порошком

Президент «Реала» Перес получил подозрительную посылку с белым порошком

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция Мадрида была вызвана на стадион футбольного клуба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» в связи с получением подозрительного пакета на имя президента клуба Флорентино Переса, содержащим белый порошок неизвестного происхождения. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»