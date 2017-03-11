Защитник «Реала» Варан восстановился от травмы и близок к возвращению в строй

Отмечается, что в ближайшее время французский футболист вернётся к тренировкам в общей группе, но в нескольких следующих матчах команды он участия не примет.



Напомним, у футболиста сборной Франции была диагностирована мышечная травма бедра правой ноги. Игрок получил повреждение в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2).

В текущем сезоне чемпионата Испании Варан принял участие в 18 играх за «Реал», став автором 1 гола и 1 голевой передачи.