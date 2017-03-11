11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. На поле ФК «Минск» за почетный трофей поспорят чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщает корреспондент БЕЛТА.