Торпедо-БелАЗ — БАТЭ. Игорь Криушенко и Александр Ермакович определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок страны
Наставники «Торпедо"-БелАЗ и БАТЭ Игорь Криушенко и Александр Ермакович определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок страны.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Фомичев, Асани, Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш, Хачатурян, Афанасьев, Шаповал, Оганнисян, Зубович.
Запасные: Хаткевич, Павловец, Щербо, Джугир, Рекиш, Соловей, Гатагов, Макась.
БАТЭ: Веремко, Иванич, Жавнерчик, Риос, Милунович, Родионов (к), Стасевич, Поляков, М. Володько, Гордейчук, Кендыш.
Запасные: Чичкан, Щербицкий, Яблонский, Березкин, А. Володько, Рушевич, Антилевский, Жук, Остоич, Малькевич, Джигеро, Гвилия.
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