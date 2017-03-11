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11 марта 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Торпедо-БелАЗ — БАТЭ. Игорь Криушенко и Александр Ермакович определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок страны

Наставники «Торпедо"-БелАЗ и БАТЭ Игорь Криушенко и Александр Ермакович определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок страны.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Фомичев, Асани, Имереков, Панковец (к), Клопоцкий, Скавыш, Хачатурян, Афанасьев, Шаповал, Оганнисян, Зубович.
Запасные: Хаткевич, Павловец, Щербо, Джугир, Рекиш, Соловей, Гатагов, Макась.
БАТЭ: Веремко, Иванич, Жавнерчик, Риос, Милунович, Родионов (к), Стасевич, Поляков, М. Володько, Гордейчук, Кендыш.
Запасные: Чичкан, Щербицкий, Яблонский, Березкин, А. Володько, Рушевич, Антилевский, Жук, Остоич, Малькевич, Джигеро, Гвилия.

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Новости Зарубежного футбола

Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон

Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. На поле ФК «Минск» за почетный трофей поспорят чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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