СМИ: «Ювентус» достиг предварительной договоренности со Спаллетти

Контракт Аллегри с клубом истекает в 2018 году. Ранее сообщалось, что он просит у руководства новое улучшенное соглашение на четыре года с более широкими полномочиями. При этом в СМИ сообщалось о возможном переходе Аллегри в «ПСЖ», «Барселону» или лондонский «Арсенал».

Отмечается, что «Ювентус» уже провел переговоры со Спаллетти, и была достигнута предварительная договоренность. Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в июне.

В 2014 году Спаллетти уже фигурировал в числе кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но в итоге в 2016-м вернулся в «Рому».