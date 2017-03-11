СМИ: «Ювентус» достиг предварительной договоренности со Спаллетти
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Туринский футбольный клуб «Ювентус» достиг предварительной договоренности с рулевым «Ромы» Лучано Спаллетти о том, что он займет пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere della Sera.
Контракт Аллегри с клубом истекает в 2018 году. Ранее сообщалось, что он просит у руководства новое улучшенное соглашение на четыре года с более широкими полномочиями. При этом в СМИ сообщалось о возможном переходе Аллегри в «ПСЖ», «Барселону» или лондонский «Арсенал».
Отмечается, что «Ювентус» уже провел переговоры со Спаллетти, и была достигнута предварительная договоренность. Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в июне.
В 2014 году Спаллетти уже фигурировал в числе кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но в итоге в 2016-м вернулся в «Рому».
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