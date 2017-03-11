«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона

Пятое место в Серии А. Снятые скальпы с «Наполи», «Ромы» и «Интера». Близость к еврокубкам, которой тренер даже опасается. Еженедельные колонки в итальянских изданиях. Всего этого «Аталанта» и Джан Пьеро Гасперини добились за полгода. Удивительное дело, если учитывать два фактора. Первый — «Аталанта» всегда была вечным итальянским середняком, не думающим о высоких местах. Второй — летом в Бергамо расстались со своими лидерами, в первую очередь умным опорником Мартеном де Рооном, голландской версией Н’Голо Канте, и приготовились к новой изнурительной борьбе за выживание.



Джан Пьеро Гасперини никогда не тренировал идеальную команду. Он мечтал работать в «Ювентусе», даже получал контрактное предложение от Жана-Клода Блана, но вторая команда бьянконери и обкатка молодёжи — не то, что могло заинтересовать одного из самых бывалых лисов Серии А. Ближе всего к идеалу был «Дженоа» с Тиаго Моттой и Диего Милито, не дотянувший до Лиги чемпионов совсем немножко, но спустя год Милито выигрывал с «Интером» Лигу чемпионов и забивал в финале турнира, а генуэзцы, распродав всех лидеров, укатились в привычную обитель Гасперини, в середину таблицы.



После «Интера», где на Джан Пьеро наклеили ярлык неудачника всего за пару месяцев, и средних результатов с «Дженоа» Гасперини внезапно построил свой проект в Бергамо. Карт-бланш от руководства, практически абсолютное влияние на трансферную политику, доверие молодёжи и её резкий прогресс — как оказалось, Гасперини хватило и этого, чтобы поднять уже второго середняка за карьеру в еврокубковую гонку. Летом Джан Пьеро не попадёт в топ-клуб, а его команду разберут на запчасти богачи и гранды, но сейчас ему нет никакого дела до этого.

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Идеальный чемпионат Италии для Джан Пьеро Гасперини — это лига, где каждая команда идёт против глобализации мира, обретает национальную и городскую идентичность. «Я хотел бы, чтобы у каждого клуба был развитый питомник и люди, способные передавать опыт. В “Пескаре” должны играть парни из Пескары, в “Наполи” — ребята из Неаполя, как Лоренцо Инсинье, в “Бари” — футболисты из Бари», — считает Гасперини. Идеальная модель футбольной команды, по мнению Гасперини, «Атлетик» из Бильбао: баскская идентичность стала главным фактором уникальности клуба.



В рамках современного футбола невозможно построить новый «Атлетик» с нуля, но переформатировать клуб так, чтобы он обрёл искомую идентичность и стал достоянием города, реально. Это Гасперини и пытается сделать в «Аталанте»: «У нас нет китайских денег, богатого правителя, а наш президент играл за “Аталанту” прежде, чем стать предпринимателем. Мы смиренны и хвастаемся этим».



В нынешнем сезоне Гасперини не сразу решился на такой подход, но начал активно вводить в состав воспитанников, когда «Аталанта» проиграла четыре стартовых матча из пяти, Маурисио Пинилья заблудился в попытках забить свой 1000-й гол «ножницами», а из Абдулая Конко начал «сыпаться песок». В конце сентября Роберто Гальярдини и Маттиа Кальдара были брошены «под танки» в матче с «Наполи», Гальярдини выпала персональная опека Марека Гамшика, Кальдаре — игра против Милика. Перед той встречей Гасперини позвонил президенту клуба, косметическому гиганту Антонио Перкасси, и рассказал, что под «Наполи» перелопатит всю тактику команды. «Ты сумасшедший», — услышал Гасперини.



Но оба молодых так справились с задачей и получили такой толчок к развитию, что «Интер» уже в январе оформил 22-миллионную сделку по Гальярдини (2 млн сейчас, 20 — спустя полтора года), а «Ювентус» купил права на Кальдару и тут же отправил защитника «вариться» в «Аталанте» до лета-2018. Вместе с Гальярдини и Кальдарой раскрылся Андреа Конти, выжигающий весь правый фланг, и начал чаще получать место в составе Альберто Грасси — «Наполи» уже проворачивал его трансфер за 8 млн евро, однако на первой тренировке в Неаполе Грасси получил травму, скис и был скинут обратно в Бергамо. «Ювентусу» в Кубке Италии забивал Эммануэль Латте-Лат, против «Сампдории» из-за вороха проблем Гасперини выпустил 17-летних Алессандро Бастони и Филиппо Мелегони.



Всё это — часть продуманной стратегии Гаспа и Антонио Перкасси, мечтающего вернуть клубу славу главного питомника чемпионата Италии. Дзингония, академия «Аталанты», в 1990-х с подачи Перкасси и успешного скаута Мино Фавини стала развиваться, обрела свой кодекс (снова привет «Аяксу» — например, в Дзингонии детей только с 14 лет накачивают физикой, с 16 — тактикой, вдобавок каждый ребёнок должен прилежно учиться в школе, неуспевающих смело отчисляют). Академия выпустила Джампаоло Паццини, Риккардо Монтоливо и Маноло Габбьядини, но в последние годы эти три случая были исключением — «Аталанта» становилась пристанищем для толп аргентинцев и непонятных балканцев. Теперь всё иначе.



Ещё одна деталь, выделяющая «Аталанту» из числа команд, делающих деньги на своих воспитанниках, — очень сильный «класс», одна возрастная группа. Кальдара, Гальярдини, Конти, Грасси, уже уехавший в «Фиорентину» Марко Спортьелло — выходцы из «класса 94», они знакомы друг с другом с восьми лет, крепко дружат, вместе посещают рэп-концерты, рубятся в игровую приставку и шутят в раздевалке. Гасперини видит в этом ещё одно преимущество своей исключительной команды, получившей свой почерк за счёт случая и тренерского сумасшествия.

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Идеальные игроки для Джан Пьеро Гасперини — честные и легко обучаемые. «Я не старший брат для своих подопечных, я не говорю с ними о домашних проблемах. Нас объединяет профессионализм. В таком регионе, как вежливый и лживый Пьемонт, много фальши. А я слишком люблю правду и ненавижу ложь, чтобы быть вежливым», — говорит Гасперини. У него есть своя футбольная философия, которая переходит в обычную жизнь: важнее всего — стремление учиться и мужество. Игроков, не готовых учиться, тренер «Аталанты» не держит.



Нынешняя «Аталанта» набита футболистами, которых любит Гасперини. Дзингония со своей общеобразовательной школой внутри академии — место, где растят умных ребят. Один из них, Маттиа Кальдара, вместо PlayStation любит тратить время на чтение книг. Любимая — «Преступление и наказание» Достоевского, среди других прочитанных «Анна Каренина» и «Война и мир». За пределами поля Кальдара вообще выделяется взглядами нетипичного футболиста — когда-то он хотел перейти в лицей, чтобы улучшить багаж знаний, но не смог из-за расстояния от лицея до тренировочной базы, а теперь говорит: «Сделать какое-то открытие, изобрести лекарство намного важнее, чем пинать мяч. Не понимаю, почему мы так популярны».



Или вот Франк Кессье, за которым уже охотятся «Челси» и «Рома». До команды Джан Пьеро Гасперини Кессье играл за юношескую сборную Кот-д’Ивуара в центре защиты, тренер «Аталанты» на первом же занятии сказал Кессье: твоё место не здесь, а в середине поля. Африканец, приехавший в Италию ради тактического обучения, удивился решению Гасперини, но в первых трёх турах забил четыре мяча — и потенциал Кессье, который оказался невероятно техничным для бывшего центрального защитника, стал очевиден. Теперь Франку подучиться бы в быту — он живёт в одиночестве, умеет готовить только рис и курицу и больше ничего и тяжело осваивает язык.

Ясмин Куртич за счёт своей пахоты на тренировках выбился в «Аталанту» из второй словенской лиги, где подумывал о бухгалтерской работе, а теперь обещает взобраться на 700-метровую гору на горном велосипеде вместе с девушкой — даже после сезона он намерен пахать. Алехандро Гомес, лучший бомбардир «Аталанты», научился закрывать любую позицию в атаке. И так можно продолжать, про любого игрока банды Гасперини.

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Идеальная основа тактики Джан Пьеро Гасперини — осторожность. Тренер «Аталанты» говорит, что осторожность преследовала его всё детство, потому что ему не хотелось расстраивать маму: «Когда я делал что-то хорошее, она откупоривала бутылку мускатного вина, чувствовала себя счастливой». Мама продавала рыбу на рынке, отец работал на заводе по производству якорей, а когда выходил вместе с Джан Пьеро поиграть в футбол, все вокруг болтали на непонятном пьемонтском диалекте, как полагается в богом забытом зелёном предместье Турина, и оценивали мальчишек по двум параметрам — «bon» или «non bon». Быть плохим игроком Гасперини никогда не хотел, всегда старался в первую очередь не пожарить, но, как «Тоттенхэм», до вершин не добрался. Он мечтал играть за «Ювентус», однако ему сказали: «Ты хорош, но только для «молодёжки».



Многие тренеры и тактические гики обожают, как Гасперини вдохновляется схемой 3−4−3, которую Джан Пьеро придумал после стажировки в «Аяксе» в 1997-м. Однако главное в тактике Гасперини — именно осторожность, сохранность своих ворот. И играть на «сухарь» Гасперини предпочитает на чужой половине поля. Тренер активно использует персонально ориентированный прессинг, при котором футболисты играют не по мячу, а по конкретному сопернику — на отладку такого вида прессинга требуется гораздо больше времени, но он и эффективнее, чем другие. Идеальная персоналка получилась у «Аталанты» в Неаполе, где бергамаски сенсационно выиграли 2:0, после чего команду в аэропорту встречала 5-тысячная фанатская армия. Центр поля был съеден: все три полузащитника «Наполи», на которых держится игра, были персонально перекрыты (Куртич играл по Диавара, Кессье — по Гамшику, Фройлер — по Зелиньскому). Такая ориентировка прессинга приводила к регулярным ситуациям, когда кто-то из хавбеков «Наполи» получал мяч, чувствовал резкое включение соперника за спиной и отдавал назад. Часто, как в случае с Гамшиком на скриншоте, отдавал неточно.

При этом прессинг «Аталанты» гибкий: если один из игроков чувствует, что не успевает закрыть соперника и неправильно выбрал позицию, он просит помочь товарища, максимально близкого к себе по позиционной структуре игры, и действует по мячу. Обратите внимание на подсказку Ремо Фройлера — такая жестикуляция в нынешней «Аталанте» стандартна.

Главное тактическое преимущество «Аталанты» — умение выстраивать прессинг под соперника и преодолевать чужое давление. Со своим всё понятно, нерадзурри из Бергамо стараются разбирать игроков и включаться в борьбу в момент приёма мяча. Разбить прессинг соперника «Аталанте» помогают два нехитрых хода: либо за счёт длинных передач кого-то из защитников, в первую очередь Маттиа Кальдары, либо при помощи умного паса, отрезающего линию прессинга соперника.



Интересно, что при различных типах передач «Аталанта» использует разных таргетменов. Когда мяч грузится по воздуху, борьбу ведёт Ясмин Куртич — словенец, найденный скаутами «Палермо» после их восхищения словенским футболом в 2010-м (тогда же в Серию А приехал Йосип Иличич). За передачи низом чаще цепляется Андреа Петанья, ради которого Гасперини усадил в запас Пинилью и Палоски. Петанья забивает редко, за сезон форвард наскрёб всего пять мячей, однако Гасперини заставил игрока встряхнуться и даже помог отказаться от ухода из футбола — такие мысли у Петаньи были, когда он не закрепился в «Милане» и «Сампдории».



Контратаки, начатые через длинный пас на Куртича или Петанью — главное оружие «Аталанты» в динамике. В паре скриншотов — традиционная атака «Аталанты» как раз из неаполитанского матча, которая не привела к голу, зато позволила бергамаскам использовать своё второе оружие. Через пару передач из центра мяч довели на фланг до Андреа Конти, и латераль, будучи накрытым, в нужный момент кидает передачу на Петанью и отрезает пятёрку прессинга «Наполи».

Через правый фланг, любимый для «Аталанты», Петанья разгоняет атаку и доводит мяч до Куртича, а когда словенец готовит передачу в штрафную, нерадзурри уже раскрывают свою пружину и максимально насыщают пространство перед чужими воротами. Сразу же открываются на ударных позициях два латераля, Спинаццола и Конти — благодаря таким включениям Конти забил уже четыре мяча за сезон. Под линию штрафной открываются оба центральных хавбека, Кессье и Фройлер — это тоже типично для «Аталанты», Франк Кессье забивал после таких включений в атаку.

Второй тактический ключ «Аталанты» к успеху — стандарты. 16 из 42 мячей за чемпионат нерадзурри забили со штрафных, угловых и пенальти, а Маттиа Кальдара настрелял уже пять — столько же, сколько и ударный форвард. Ещё три добавил другой центральный защитник, Федерико Масьелло. Движение в штрафной, отработанные перемещения, навесы в голову защитникам — всё, как Гасперини любит.

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