«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона
Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры — «Аталанта» самобытна и хороша
по-своему.
Пятое место в Серии А. Снятые скальпы с «Наполи», «Ромы» и «Интера». Близость к еврокубкам, которой тренер даже опасается. Еженедельные колонки в итальянских изданиях. Всего этого «Аталанта» и Джан Пьеро Гасперини добились за полгода. Удивительное дело, если учитывать два фактора. Первый — «Аталанта» всегда была вечным итальянским середняком, не думающим о высоких местах. Второй — летом в Бергамо расстались со своими лидерами, в первую очередь умным опорником Мартеном де Рооном, голландской версией Н’Голо Канте, и приготовились к новой изнурительной борьбе за выживание.
Джан Пьеро Гасперини никогда не тренировал идеальную команду. Он мечтал работать в «Ювентусе», даже получал контрактное предложение от
После «Интера», где на Джан Пьеро наклеили ярлык неудачника всего за пару месяцев, и средних результатов с «Дженоа» Гасперини внезапно построил свой проект в Бергамо.
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Идеальный чемпионат Италии для Джан Пьеро Гасперини — это лига, где каждая команда идёт против глобализации мира, обретает национальную и городскую идентичность. «Я хотел бы, чтобы у каждого клуба был развитый питомник и люди, способные передавать опыт. В “Пескаре” должны играть парни из Пескары, в “Наполи” — ребята из Неаполя, как Лоренцо Инсинье, в “Бари” — футболисты из Бари», — считает Гасперини. Идеальная модель футбольной команды, по мнению Гасперини, «Атлетик» из Бильбао: баскская идентичность стала главным фактором уникальности клуба.
В рамках современного футбола невозможно построить новый «Атлетик» с нуля, но переформатировать клуб так, чтобы он обрёл искомую идентичность и стал достоянием города, реально. Это Гасперини и пытается сделать в «Аталанте»: «У нас нет китайских денег, богатого правителя, а наш президент играл за “Аталанту” прежде, чем стать предпринимателем. Мы смиренны и хвастаемся этим».
В нынешнем сезоне Гасперини не сразу решился на такой подход, но начал активно вводить в состав воспитанников, когда «Аталанта» проиграла четыре стартовых матча из пяти, Маурисио Пинилья заблудился в попытках забить свой 1000-й гол «ножницами», а из Абдулая Конко начал «сыпаться песок». В конце сентября Роберто Гальярдини и Маттиа Кальдара были брошены «под танки» в матче с «Наполи», Гальярдини выпала персональная опека Марека Гамшика, Кальдаре — игра против Милика. Перед той встречей Гасперини позвонил президенту клуба, косметическому гиганту Антонио Перкасси, и рассказал, что под «Наполи» перелопатит всю тактику команды. «Ты сумасшедший», — услышал Гасперини.
Но оба молодых так справились с задачей и получили такой толчок к развитию, что «Интер» уже в январе оформил 22-миллионную сделку по Гальярдини (2 млн сейчас, 20 — спустя полтора года), а «Ювентус» купил права на Кальдару и тут же отправил защитника «вариться» в «Аталанте» до лета-2018. Вместе с Гальярдини и Кальдарой раскрылся Андреа Конти, выжигающий весь правый фланг, и начал чаще получать место в составе Альберто Грасси — «Наполи» уже проворачивал его трансфер за 8 млн евро, однако на первой тренировке в Неаполе Грасси получил травму, скис и был скинут обратно в Бергамо. «Ювентусу» в Кубке Италии забивал Эммануэль
Всё это — часть продуманной стратегии Гаспа и Антонио Перкасси, мечтающего вернуть клубу славу главного питомника чемпионата Италии. Дзингония, академия «Аталанты», в 1990-х с подачи Перкасси и успешного скаута Мино Фавини стала развиваться, обрела свой кодекс (снова привет «Аяксу» — например, в Дзингонии детей только с 14 лет накачивают физикой, с 16 — тактикой, вдобавок каждый ребёнок должен прилежно учиться в школе, неуспевающих смело отчисляют). Академия выпустила Джампаоло Паццини, Риккардо Монтоливо и Маноло Габбьядини, но в последние годы эти три случая были исключением — «Аталанта» становилась пристанищем для толп аргентинцев и непонятных балканцев. Теперь всё иначе.
Ещё одна деталь, выделяющая «Аталанту» из числа команд, делающих деньги на своих воспитанниках, — очень сильный «класс», одна возрастная группа. Кальдара, Гальярдини, Конти, Грасси, уже уехавший в «Фиорентину» Марко Спортьелло — выходцы из «класса 94», они знакомы друг с другом с восьми лет, крепко дружат, вместе посещают
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Идеальные игроки для Джан Пьеро Гасперини — честные и легко обучаемые. «Я не старший брат для своих подопечных, я не говорю с ними о домашних проблемах. Нас объединяет профессионализм. В таком регионе, как вежливый и лживый Пьемонт, много фальши. А я слишком люблю правду и ненавижу ложь, чтобы быть вежливым», — говорит Гасперини. У него есть своя футбольная философия, которая переходит в обычную жизнь: важнее всего — стремление учиться и мужество. Игроков, не готовых учиться, тренер «Аталанты» не держит.
Нынешняя «Аталанта» набита футболистами, которых любит Гасперини. Дзингония со своей общеобразовательной школой внутри академии — место, где растят умных ребят. Один из них, Маттиа Кальдара, вместо PlayStation любит тратить время на чтение книг. Любимая — «Преступление и наказание» Достоевского, среди других прочитанных «Анна Каренина» и «Война и мир». За пределами поля Кальдара вообще выделяется взглядами нетипичного футболиста —
Или вот Франк Кессье, за которым уже охотятся «Челси» и «Рома». До команды Джан Пьеро Гасперини Кессье играл за юношескую сборную Кот-д’Ивуара в центре защиты, тренер «Аталанты» на первом же занятии сказал Кессье: твоё место не здесь, а в середине поля. Африканец, приехавший в Италию ради тактического обучения, удивился решению Гасперини, но в первых трёх турах забил четыре мяча — и потенциал Кессье, который оказался невероятно техничным для бывшего центрального защитника, стал очевиден. Теперь Франку подучиться бы в быту — он живёт в одиночестве, умеет готовить только рис и курицу и больше ничего и тяжело осваивает язык.
Ясмин Куртич за счёт своей пахоты на тренировках выбился в «Аталанту» из второй словенской лиги, где подумывал о бухгалтерской работе, а теперь обещает взобраться на 700-метровую гору на горном велосипеде вместе с девушкой — даже после сезона он намерен пахать. Алехандро Гомес, лучший бомбардир «Аталанты», научился закрывать любую позицию в атаке. И так можно продолжать, про любого игрока банды Гасперини.
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Идеальная основа тактики Джан Пьеро Гасперини — осторожность. Тренер «Аталанты» говорит, что осторожность преследовала его всё детство, потому что ему не хотелось расстраивать маму: «Когда я делал
Многие тренеры и тактические гики обожают, как Гасперини вдохновляется схемой 3−4−3, которую Джан Пьеро придумал после стажировки в «Аяксе» в 1997-м. Однако главное в тактике Гасперини — именно осторожность, сохранность своих ворот. И играть на «сухарь» Гасперини предпочитает на чужой половине поля. Тренер активно использует персонально ориентированный прессинг, при котором футболисты играют не по мячу, а по конкретному сопернику — на отладку такого вида прессинга требуется гораздо больше времени, но он и эффективнее, чем другие. Идеальная персоналка получилась у «Аталанты» в Неаполе, где бергамаски сенсационно выиграли 2:0, после чего команду в аэропорту встречала 5-тысячная фанатская армия. Центр поля был съеден: все три полузащитника «Наполи», на которых держится игра, были персонально перекрыты (Куртич играл по Диавара, Кессье — по Гамшику, Фройлер — по Зелиньскому). Такая ориентировка прессинга приводила к регулярным ситуациям, когда
При этом прессинг «Аталанты» гибкий: если один из игроков чувствует, что не успевает закрыть соперника и неправильно выбрал позицию, он просит помочь товарища, максимально близкого к себе по позиционной структуре игры, и действует по мячу. Обратите внимание на подсказку Ремо Фройлера — такая жестикуляция в нынешней «Аталанте» стандартна.
Главное тактическое преимущество «Аталанты» — умение выстраивать прессинг под соперника и преодолевать чужое давление. Со своим всё понятно, нерадзурри из Бергамо стараются разбирать игроков и включаться в борьбу в момент приёма мяча. Разбить прессинг соперника «Аталанте» помогают два нехитрых хода: либо за счёт длинных передач
Интересно, что при различных типах передач «Аталанта» использует разных таргетменов. Когда мяч грузится по воздуху, борьбу ведёт Ясмин Куртич — словенец, найденный скаутами «Палермо» после их восхищения словенским футболом в 2010-м (тогда же в Серию А приехал Йосип Иличич). За передачи низом чаще цепляется Андреа Петанья, ради которого Гасперини усадил в запас Пинилью и Палоски. Петанья забивает редко, за сезон форвард наскрёб всего пять мячей, однако Гасперини заставил игрока встряхнуться и даже помог отказаться от ухода из футбола — такие мысли у Петаньи были, когда он не закрепился в «Милане» и «Сампдории».
Контратаки, начатые через длинный пас на Куртича или Петанью — главное оружие «Аталанты» в динамике. В паре скриншотов — традиционная атака «Аталанты» как раз из неаполитанского матча, которая не привела к голу, зато позволила бергамаскам использовать своё второе оружие. Через пару передач из центра мяч довели на фланг до Андреа Конти, и латераль, будучи накрытым, в нужный момент кидает передачу на Петанью и отрезает пятёрку прессинга «Наполи».
Через правый фланг, любимый для «Аталанты», Петанья разгоняет атаку и доводит мяч до Куртича, а когда словенец готовит передачу в штрафную, нерадзурри уже раскрывают свою пружину и максимально насыщают пространство перед чужими воротами. Сразу же открываются на ударных позициях два латераля, Спинаццола и Конти — благодаря таким включениям Конти забил уже четыре мяча за сезон. Под линию штрафной открываются оба центральных хавбека, Кессье и Фройлер — это тоже типично для «Аталанты», Франк Кессье забивал после таких включений в атаку.
Второй тактический ключ «Аталанты» к успеху — стандарты. 16 из 42 мячей за чемпионат нерадзурри забили со штрафных, угловых и пенальти, а Маттиа Кальдара настрелял уже пять — столько же, сколько и ударный форвард. Ещё три добавил другой центральный защитник, Федерико Масьелло. Движение в штрафной, отработанные перемещения, навесы в голову защитникам — всё, как Гасперини любит.
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Идеальный сценарий мира для Джан Пьеро Гасперини — уничтожение всяческих сравнений. Исключительная самобытная «Аталанта» уже полгода слышит, что она с
— «Лестер», «Лестер», «Лестер», борьба за чемпионство — не стоит этого говорить. Вы же
Гасперини плохо спит после матчей нынешней «Аталанты» — ему намного легче засыпать, когда команда проигрывает, а не побеждает, он меньше нервничает и у него меньше адреналина. Но он привык: «Это уже форма наркомании, которая всегда со мной. Я не против тяжёлого сна». Плохой сон преследовал Гасперини, когда «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи», вырубая из игры Марека Гамшика, когда побеждала «Рому», выдавая шикарный по эмоциям второй тайм, когда в излюбленном стиле выиграла у «Интера» — гол с углового, гол с пенальти. В выходные молодняк Гасперини едет на «Джузеппе Меацца», повторять то, что «Аталанта» уже устроила в Неаполе пару недель назад. Все знают, как сыграет «Аталанта», но уже никто не предвосхитит её падение на своей карусели.
Идеальная команда Джан Пьеро Гасперини перед нами — здесь и сейчас.
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