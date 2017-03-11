Топ-5 подешевевших игроков КПЛ

1. Андрей Аршавин (Россия)

Клуб: «Кайрат».

Возраст: 35 лет.

Трансферная стоимость год назад: 1 миллион евро*

Трансферная стоимость сейчас: 300 тысяч евро.

Вновь, как и в прошлом нашем рейтинге подорожавших за год футболистов КПЛ, первое место вызывает множество вопросов. Всего лишь за год один из лидеров «Кайрата» и лучший игрок КПЛ-2016 по версии Prosports.kz Андрей Аршавин потерял 70 процентов собственной трансферной стоимости. Как такое стало возможно? Для этого необходимо вспомнить, как сложился для Андрея весь 2016 год.

Сезон 2015/16 в России полузащитник начинал в составе «Кубани», куда отправился из «Зенита» для получения игровой практики. Однако краснодарский этап карьеры у полузащитника не задался с самого начала: после первого же матча в составе новой команды Аршавин получил травму, которая выбила его из игры на полмесяца. После выздоровления вингер принял участие в пяти играх подряд, начав, однако, в стартовом составе только две из них. Второе за сезон повреждение окончательно перечеркнуло надежды Андрея заиграть в команде с юга России. Даже после восстановления игрок не смог выходить на поле — он просто-напросто не попадал в заявку. Именно в это время цена на Аршавина рухнула наполовину — до 500 тысяч евро. Поэтому абсолютно логичным выглядит решение футболиста о смене команды.

Но, к удивлению большинства, полузащитник вместо очередного середняка РФПЛ выбрал чемпионат Казахстана, а именно, алматинский «Кайрат». Сюда его позвал хорошо знакомый по работе в сборной России Александр Бородюк. Тренер в стане «желто-синих» не задержался, а вот Андрей сразу же стал безальтернативно основным игроком. В итоге, Аршавин не принял участие лишь в трех матчах из 36**. В КПЛ вингер отличился восемь раз и девять раз помог сделать это партнерам. Подтвердил свой высокий уровень игрок и в рамках Лиги Европы — два гола и ассист в четырех матчах. Нельзя забыть также ответный матч с израильским «Маккаби», после которого у болельщиков «Кайрата» не осталось вопросов лишь к российскому легионеру. Таким образом, очевидно, что существенное падение трансферной стоимости Андрея не стало отражением демонстрируемого им футбола. Здесь свое веское слово взяло такое важное в футболе понятие, как возраст. Однако и этот фактор не помешал «кайратовцам» трезво оценить значимость Аршавина для команды и продлить с ним контракт еще на год.

2. Майкл Одибе (Нигерия)

Клуб: «Акжайык».

Возраст: 28 лет.

Трансферная стоимость год назад: 1,3 миллиона евро.

Трансферная стоимость сейчас: 700 тысяч евро.

Накануне сезона-2016 Майкл Одибе покинул чемпионат Казахстана, сменив «Атырау» на румынскую «Конкордию». Там нигериец сходу стал «железным» игроком основы, пропустив за три месяца лишь одну игру. В оставшихся 13 встречах центральный защитник отметился сразу тремя голами. Но даже с такими показателями цена на нигерийца упала до 800 тысяч евро.

К счастью для казахстанских любителей футбола, надолго Одибе в незнакомом чемпионате не задержался и в летнее трансферное окно вернулся обратно в нашу страну. Дальнейшее снижение «ценника» на игрока продолжилось уже в терпевшем бедствие «Акжайыке», предложение которого удовлетворило требования центрбека. Принявший в это же время команду Вахид Масудов сразу сделал Майкла основным защитником, построив вокруг него всю оборону. С момента перехода нигерийца уральцы, до того считавшиеся безнадежными аутсайдерами, потерпели поражение лишь в двух играх, набрав 24 очка из 30-ти возможных. Сам Одибе редко выходил в атаку, цементируя тылы, но результативным действием все-таки отметился. Случилось это в принципиальном для него мачте с «нефтяниками» — Майкл сделал ассист, а «Акжайык» оформил минимальную победу (2:1). Но вновь стоимость на футболиста снизилась. Не так значительно (на 100 тысяч), но все же. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что центральный защитник в самом расцвете сил, играющий важнейшую роль в своих командах, дешевеет из-за меньшего статуса последних своих клубов. Все же максимальная цена на Одибе была, когда он выступал в составе пошумевшего в еврокубках «Днепра» и боровшегося за попадание в первую «шестерку» КПЛ «Атырау». Для того, чтобы вернуть утерянные позиции, нигерийцу необходимо работать еще усердней, чтобы помочь «Акжайыку» выйти на новый уровень либо заработать себе предложение от клуба посерьезней.

3. Сесар Арзо (Испания)

Клуб: «Кайрат».

Возраст: 31 год.

Трансферная стоимость год назад: 1,25 миллиона евро.

Трансферная стоимость сейчас: 900 тысяч евро.

Воспитанник «Вильяреала» Сесар Арзо был призван залатать дыру в обороне «Кайрата» после череды травм, обрушившихся на команду. Сумма компенсации, которую алматинцы заплатили АЕКу за испанца составила всего лишь 30 тысяч евро. Однако такая низкая сумма не должна сбивать с толку — она не отражает реальную ценность игрока. Во время своего перехода в греческий клуб Арзо стоил миллион евро с четвертью. Но сходу закрепиться в команде из Афин иностранцу не удалось. Первые три месяца защитник прочно сидел на «лавке», а то и вовсе не попадал в заявку на матч. Однако спустя время Сесару удалось исправить ситуацию, вытеснив конкурентов из основы. В следующих 19-ти поединках он отыграл все положенные 90 минут.

И все же испанец не был до конца доволен своим положением. «Кайрат» же мог предложить потенциальному новичку не только стабильное место на поле в матчах чемпионата, но и участие в еврокубках. Последовавшие после перехода события подтвердили правильность принятого испанцем решения: Арзо не принял участие лишь в трех матчах своей новой команды, играя в остальных от звонка до звонка. Кроме того, центрбек забил первый гол в дерби с «Астаной» и помог своей новой команде одолеть принципиального конкурента в игре 30-го тура (2:0).

Грядущий сезон предлагает Сесару новые возможности, а вместе с ними шанс поднять трансферную стоимость. Ведь на ее понижение повлияло отсутствие постоянной игровой практики у защитника. У «Кайрата» же всегда были проблемы с комплектованием предпоследней линии, а основной конкурент центрбека Бруно Соарес уходит из алматинского коллектива (по информации Prosports.kz, из-за нарушения дисциплины). Все карты — в руки трудолюбивому испанцу.

4. Денис Главина (Хорватия)

Клуб: «Тобол».

Возраст: 30 лет.

Трансферная стоимость год назад: 500 тысяч евро.

Трансферная стоимость сейчас: 300 тысяч евро.

Денис Главина прибыл в «Тобол» из словенского «Заврча» только весной 2016 года, но без проблем стал основным игроком команды. Хорват не блистал в Костанае, однако свою работу выполнял исправно. Об этом можно судить по безграничному доверию со стороны главного тренера. Омари Тетрадзе дал Денису отдохнуть лишь в четырех играх, но все равно держал его на скамейке запасных — на всякий случай. Главина, который в «Тоболе» играл на позиции левого крайнего защитника, пытался отвечать команде взаимностью. За сезон латераль отметился одним голом и пятью результативными передачами. Кроме того, Денис лишь дважды доигрался до предупреждения от арбитров, что для игрока его амплуа — результат отличный. Следовательно, основная проблема хорвата такая же, как и у большинства из этого рейтинга. Против Главины играет его же возраст. Может для защитника 30 лет и не является критическим возрастом, но оборонительные функции игрок стал выполнять не так давно. Раньше его гораздо активней использовали в центре поля либо в качестве вингера. Но утерянные с годами скорость и резкость вынудили тренеров искать новый подход к талантливому игроку. Именно на постепенное оскудение функционала отреагировал рынок, сбивший «ценник» на Главину сразу на 40 процентов.

5. Стефан Эссаме (Камерун)

Клуб: «Атырау».

Возраст: 32 года.

Трансферная стоимость год назад: 600 тысяч евро.

Трансферная стоимость сейчас: 400 тысяч евро.

Камерунский легионер известен отечественным болельщикам уже не первый год. Сезон-2014 Стефан Эссаме начал в «Атырау» и с тех пор оставался верен западноказахстанскому клубу. Исключением стала лишь полугодичная командировка в тогда лишь набиравшую ход «Астану». После недолгого пребывания в столице Эссаме поднял собственную трансферную стоимость до 600 тысяч евро. На цепкого центрального полузащитника обратил внимание другой гранд — «Кайрат». Но договориться с «нефтяниками» не удалось, и 2016 год возрастной камерунец начал в Атырау. В принципе, «бело-зеленым» грех жаловаться — они сами отказались продавать игрока по лучшей цене, зато получили в распоряжение одного из лучших «опорников» минувшего сезона. Эссаме отпахал практически во всех возможных матчах (90%), выжигая весь центр поля. Не забывал новоявленный капитан «Атырау» и об атакующих действиях — на его счету гол и ассист.

*В материале использованы данные Transfermarkt.de

** Матчи Кубка Казахстана в расчет не принимались