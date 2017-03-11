Топ-5 подешевевших игроков КПЛ
У клубов чемпионата Казахстана нет баснословных телевизионных контрактов, а значит, соответствовать правилам
фэйр-плей поможет лишь выгодная продажа игроков в другие команды. Но как зарабатывать, если футболисты постоянно теряют в цене? Prosports.kz рассказывает о тех, кто путает все карты менеджерам своих клубов.
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1. Андрей Аршавин (Россия)
Клуб: «Кайрат».
Возраст: 35 лет.
Трансферная стоимость год назад: 1 миллион евро*
Трансферная стоимость сейчас: 300 тысяч евро.
Вновь, как и в прошлом нашем рейтинге подорожавших за год футболистов КПЛ, первое место вызывает множество вопросов. Всего лишь за год один из лидеров «Кайрата» и лучший игрок КПЛ-2016 по версии Prosports.kz Андрей Аршавин потерял 70 процентов собственной трансферной стоимости. Как такое стало возможно? Для этого необходимо вспомнить, как сложился для Андрея весь 2016 год.
Сезон 2015/16 в России полузащитник начинал в составе «Кубани», куда отправился из «Зенита» для получения игровой практики. Однако краснодарский этап карьеры у полузащитника не задался с самого начала: после первого же матча в составе новой команды Аршавин получил травму, которая выбила его из игры на полмесяца. После выздоровления вингер принял участие в пяти играх подряд, начав, однако, в стартовом составе только две из них. Второе за сезон повреждение окончательно перечеркнуло надежды Андрея заиграть в команде с юга России. Даже после восстановления игрок не смог выходить на поле — он
Но, к удивлению большинства, полузащитник вместо очередного середняка РФПЛ выбрал чемпионат Казахстана, а именно, алматинский «Кайрат». Сюда его позвал хорошо знакомый по работе в сборной России Александр Бородюк. Тренер в стане «желто-синих» не задержался, а вот Андрей сразу же стал безальтернативно основным игроком. В итоге, Аршавин не принял участие лишь в трех матчах из 36**. В КПЛ вингер отличился восемь раз и девять раз помог сделать это партнерам. Подтвердил свой высокий уровень игрок и в рамках Лиги Европы — два гола и ассист в четырех матчах. Нельзя забыть также ответный матч с израильским «Маккаби», после которого у болельщиков «Кайрата» не осталось вопросов лишь к российскому легионеру. Таким образом, очевидно, что существенное падение трансферной стоимости Андрея не стало отражением демонстрируемого им футбола. Здесь свое веское слово взяло такое важное в футболе понятие, как возраст. Однако и этот фактор не помешал «кайратовцам» трезво оценить значимость Аршавина для команды и продлить с ним контракт еще на год.
2. Майкл Одибе (Нигерия)
Клуб: «Акжайык».
Возраст: 28 лет.
Трансферная стоимость год назад: 1,3 миллиона евро.
Трансферная стоимость сейчас: 700 тысяч евро.
Накануне сезона-2016 Майкл Одибе покинул чемпионат Казахстана, сменив «Атырау» на румынскую «Конкордию». Там нигериец сходу стал «железным» игроком основы, пропустив за три месяца лишь одну игру. В оставшихся 13 встречах центральный защитник отметился сразу тремя голами. Но даже с такими показателями цена на нигерийца упала до 800 тысяч евро.
К счастью для казахстанских любителей футбола, надолго Одибе в незнакомом чемпионате не задержался и в летнее трансферное окно вернулся обратно в нашу страну. Дальнейшее снижение «ценника» на игрока продолжилось уже в терпевшем бедствие «Акжайыке», предложение которого удовлетворило требования центрбека. Принявший в это же время команду Вахид Масудов сразу сделал Майкла основным защитником, построив вокруг него всю оборону. С момента перехода нигерийца уральцы, до того считавшиеся безнадежными аутсайдерами, потерпели поражение лишь в двух играх, набрав 24 очка из 30-ти возможных. Сам Одибе редко выходил в атаку, цементируя тылы, но результативным действием
3. Сесар Арзо (Испания)
Клуб: «Кайрат».
Возраст: 31 год.
Трансферная стоимость год назад: 1,25 миллиона евро.
Трансферная стоимость сейчас: 900 тысяч евро.
Воспитанник «Вильяреала» Сесар Арзо был призван залатать дыру в обороне «Кайрата» после череды травм, обрушившихся на команду. Сумма компенсации, которую алматинцы заплатили АЕКу за испанца составила всего лишь 30 тысяч евро. Однако такая низкая сумма не должна сбивать с толку — она не отражает реальную ценность игрока. Во время своего перехода в греческий клуб Арзо стоил миллион евро с четвертью. Но сходу закрепиться в команде из Афин иностранцу не удалось. Первые три месяца защитник прочно сидел на «лавке», а то и вовсе не попадал в заявку на матч. Однако спустя время Сесару удалось исправить ситуацию, вытеснив конкурентов из основы. В следующих 19-ти поединках он отыграл все положенные 90 минут.
И все же испанец не был до конца доволен своим положением. «Кайрат» же мог предложить потенциальному новичку не только стабильное место на поле в матчах чемпионата, но и участие в еврокубках. Последовавшие после перехода события подтвердили правильность принятого испанцем решения: Арзо не принял участие лишь в трех матчах своей новой команды, играя в остальных от звонка до звонка. Кроме того, центрбек забил первый гол в дерби с «Астаной» и помог своей новой команде одолеть принципиального конкурента в игре 30-го тура (2:0).
Грядущий сезон предлагает Сесару новые возможности, а вместе с ними шанс поднять трансферную стоимость. Ведь на ее понижение повлияло отсутствие постоянной игровой практики у защитника. У «Кайрата» же всегда были проблемы с комплектованием предпоследней линии, а основной конкурент центрбека Бруно Соарес уходит из алматинского коллектива (по информации Prosports.kz,
4. Денис Главина (Хорватия)
Клуб: «Тобол».
Возраст: 30 лет.
Трансферная стоимость год назад: 500 тысяч евро.
Трансферная стоимость сейчас: 300 тысяч евро.
Денис Главина прибыл в «Тобол» из словенского «Заврча» только весной 2016 года, но без проблем стал основным игроком команды. Хорват не блистал в Костанае, однако свою работу выполнял исправно. Об этом можно судить по безграничному доверию со стороны главного тренера. Омари Тетрадзе дал Денису отдохнуть лишь в четырех играх, но все равно держал его на скамейке запасных — на всякий случай. Главина, который в «Тоболе» играл на позиции левого крайнего защитника, пытался отвечать команде взаимностью. За сезон латераль отметился одним голом и пятью результативными передачами. Кроме того, Денис лишь дважды доигрался до предупреждения от арбитров, что для игрока его амплуа — результат отличный. Следовательно, основная проблема хорвата такая же, как и у большинства из этого рейтинга. Против Главины играет его же возраст. Может для защитника 30 лет и не является критическим возрастом, но оборонительные функции игрок стал выполнять не так давно. Раньше его гораздо активней использовали в центре поля либо в качестве вингера. Но утерянные с годами скорость и резкость вынудили тренеров искать новый подход к талантливому игроку. Именно на постепенное оскудение функционала отреагировал рынок, сбивший «ценник» на Главину сразу на 40 процентов.
5. Стефан Эссаме (Камерун)
Клуб: «Атырау».
Возраст: 32 года.
Трансферная стоимость год назад: 600 тысяч евро.
Трансферная стоимость сейчас: 400 тысяч евро.
Камерунский легионер известен отечественным болельщикам уже не первый год. Сезон-2014 Стефан Эссаме начал в «Атырау» и с тех пор оставался верен западноказахстанскому клубу. Исключением стала лишь полугодичная командировка в тогда лишь набиравшую ход «Астану». После недолгого пребывания в столице Эссаме поднял собственную трансферную стоимость до 600 тысяч евро. На цепкого центрального полузащитника обратил внимание другой гранд — «Кайрат». Но договориться с «нефтяниками» не удалось, и 2016 год возрастной камерунец начал в Атырау. В принципе, «бело-зеленым» грех жаловаться — они сами отказались продавать игрока по лучшей цене, зато получили в распоряжение одного из лучших «опорников» минувшего сезона. Эссаме отпахал практически во всех возможных матчах (90%), выжигая весь центр поля. Не забывал новоявленный капитан «Атырау» и об атакующих действиях — на его счету гол и ассист.
*В материале использованы данные Transfermarkt.de
** Матчи Кубка Казахстана в расчет не принимались
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