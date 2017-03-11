В Германии за участие в договорных матчах будут сажать в тюрьму на 3−5 лет

Закон, принятый нижней палатой Бундестага, подразумевает тюремное заключение на срок до трех лет любому игроку, тренеру или судье, признанному виновным в организации договорного матча или участия в нем. В особо серьёзных случаях суды смогут выносить приговоры сроком до пяти лет.



«Поскольку другие меры не сработали, мы должны противостоять этому явлению с помощью инструментов, доступных в рамках уголовного законодательства. Таким образом мы обеспечим то, что всегда выделяло и отличало спорт, — честность и справедливую конкуренцию», — сказал журналистам министр юстиции Германии Хейко Маас.



Немецкий футбольный союз (DFB) и DFL, компания, которая управляет Бундеслигой, опубликовали совместное заявление, в котором высоко оценили этот шаг.