Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. На поле ФК «Минск» за почетный трофей поспорят чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В прошлом сезоне борисовчане в 13-й раз выиграли национальное первенство, а в кубковом финале уступили жодинцам. В 2011 году сегодняшние соперники уже встречались в борьбе за почетный трофей, тогда футболисты БАТЭ выиграли с крупным счетом 3:0. Всего в активе БАТЭ шесть побед в играх за Суперкубок (2010, 2011, 2013−2016). Только один раз борисовская команда упустила этот трофей — в 2012 году ее обыграл «Гомель».
Встречу, которая начнется в 15.00, будет судить рефери ФИФА из Гомеля Алексей Кульбаков. Первый матч нового футбольного сезона телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.
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