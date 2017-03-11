Матчи 10-го тура чемпионата Мексики по футболу отменены из-за забастовки арбитров

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«Федерация футбола Мексики совместно с МХ-Лигой сообщает, что матчи 10-го тура чемпионата страны отменены из-за забастовки арбитров, которые отказались исполнять свои обязанности. Решение было принято в одностороннем порядке», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что новые даты матчей будут назначены позднее.

Ассоциация судей, как сообщает агентство Reuters, выступила в знак протеста против слишком мягких, по ее мнению, наказаний, которые получили защитник клуба «Америка» Пабло Агилар и форвард «Толуки» Энрике Триверио. На минувшей неделе оба игрока были получили дисквалификации на десять (Агилар) и семь (Триверио) матчей за нападение на судей во время игр чемпионата страны.