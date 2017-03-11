Футболист «Милана» атаковал судью после матча

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По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул футболиста в сторону.

Рассерженный Доннарумма заявил репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер, которого рассматривают в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону, повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».