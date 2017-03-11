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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29039789/
11 марта 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист «Милана» атаковал судью после матча

Футболисты «Милана» — форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма — возмутились судейством в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти, сообщает sports.ru.

Карлос Бакка и Джанлуиджи Доннарумма возмутились судейством. Увеличить
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По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул футболиста в сторону.

Рассерженный Доннарумма заявил репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер, которого рассматривают в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону, повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».

10.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Милан
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Винченцо Монтелла
Голы
30′ Мехди Бенатиа (Дани Алвес) 4
90+7′ Пауло Дибала 21
70 Карлос Бакка (Ж. Деулофеу) 43′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Квадво Асамоа 22
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
78′ Миралем Пьянич 5
87′ Сами Хедира 6
45′ Андреа Барцальи 15
Штефан Лихтштайнер 26
36′ 78′ Мехди Бенатиа 4
Даниэле Ругани 24
89′ Марко Пьяца 20
Мойзе Кин 34
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Маттиа Де Шильо
13 Алессио Романьоли 61′
17 Кристиан Сапата
29 Габриэль Палетта
23 Хосе Соса 89′ 90+3′
91 Андреа Бертолаччи
7 Жерар Деулофеу 39′
80 Марио Пашалич 71′ 23′
16 Андреа Поли
70 Карлос Бакка 55′
33 Юрай Куцка
11 Лукас Окампос 90′ 57′
21 Леонель Ванджони
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 2
10 Угловые 2
8 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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