Футболист «Милана» атаковал судью после матча
Футболисты «Милана» — форвард Карлос Бакка и вратарь Джанлуиджи Доннарумма — возмутились судейством в матче чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2), в котором победный гол был забит в добавленное время с пенальти, сообщает sports.ru.
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По окончании игры Бакка был сильно разгневан и атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул футболиста в сторону.
Рассерженный Доннарумма заявил репортерам: «Это невозможно. Они всегда так делают!» После этого 18-летний голкипер, которого рассматривают в качестве долгосрочной замены Джанлуиджи Буффону, повернулся в сторону фанатской трибуны и поцеловал эмблему «Милана».
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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