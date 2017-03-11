Президент «Реала» Перес получил подозрительную посылку с белым порошком

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Пакет вызвал подозрение у служащих стадиона после того, как они заметили белый порошок, высыпающийся из посылки. Сотрудники полиции, прибывшие на стадион, провели несколько часов, но не выявили очевидной угрозы.

Вещество отправлено на экспертизу, которая установит его происхождение.

Некоторые испанские СМИ сообщили, что адрес отправителя подозрительного пакета находится в Италии.

Во вторник «Реал» обыграл итальянский «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе и вышел в следующий раунд. По сумме двухматчевого противостояния «Реал» победил со счетом 6:2 (3:1 дома, 3:1 в гостях).