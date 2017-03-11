Вдовы погибших футболистов «Шапекоэнсе» потребовали от клуба дополнительных компенсаций
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. По крайней мере, пять вдов футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе», погибших в ноябре в авиакатастрофе, подали иски в суд с требованием пересмотра выплаченных денежных компенсаций клуба. Об этом сообщает бразильская газета Folha de Sao Paulo.
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Отмечается, что женщины подали иски к клубу с требованием пересмотреть размеры компенсаций сумм, которые были им выплачены. Женщины хотят, чтобы в компенсациях были учтены премиальные вознаграждения погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий.
Слушания планируется провести 22 мая в бразильском городе
«Мы сразу сделали единовременные выплаты по документам обязательного страхования, мы рассчитали суммы, учитывая размер заработных плат погибших футболистов. Мы понимаем страдания родных и близких, которые потеряли членов своих семей, но мы уже все сделали. Ведь работодатель несет ответственность, если признана его вина за случившееся, а доказательств вины клуба нет», — сказал
Самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение 29 ноября. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против местного «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, из них трое — футболисты. Южноамериканская конфедерация футбола 5 декабря объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.
В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе» — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. В живых остались также журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.
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