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11 марта 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Вдовы погибших футболистов «Шапекоэнсе» потребовали от клуба дополнительных компенсаций

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. По крайней мере, пять вдов футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе», погибших в ноябре в авиакатастрофе, подали иски в суд с требованием пересмотра выплаченных денежных компенсаций клуба. Об этом сообщает бразильская газета Folha de Sao Paulo.

Самолет с игроками и персоналом Шапекоэнсе потерпел крушение 29 ноября в Колумбии из 77 пассажиров находившихся на борту выжили шесть человек трое из которых являются игроками. Увеличить
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Отмечается, что женщины подали иски к клубу с требованием пересмотреть размеры компенсаций сумм, которые были им выплачены. Женщины хотят, чтобы в компенсациях были учтены премиальные вознаграждения погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий.

Слушания планируется провести 22 мая в бразильском городе Санта-Катарина. Руководство «Шапекоэнсе» заявило, что они готовы защищаться в суде, отметив, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.

«Мы сразу сделали единовременные выплаты по документам обязательного страхования, мы рассчитали суммы, учитывая размер заработных плат погибших футболистов. Мы понимаем страдания родных и близких, которые потеряли членов своих семей, но мы уже все сделали. Ведь работодатель несет ответственность, если признана его вина за случившееся, а доказательств вины клуба нет», — сказал вице-президент «Шапекоэнсе» по юридическим операциям Луис Антонио Палаоро.

Самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение 29 ноября. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против местного «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, из них трое — футболисты. Южноамериканская конфедерация футбола 5 декабря объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.

В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе» — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. В живых остались также журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.
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