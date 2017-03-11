«Порту» разгромил «Ароку» и обошёл «Бенфику» в турнирной таблице Примейры
«Порту» одержал уверенную победу над «Арокой» в выездном матче 25-го тура Примейры — 4:0. В составе гостей отличились Данилу, Диогу Жота и дважды Тикиньо.
Для подопечных Нуну Эспириту Санту это уже девятый успех кряду в чемпионате Португалии. В последний раз они проигрывали в национальном первенстве 28 августа прошлого года.
«Порту» вышел на первое место в турнирной таблице, опережая «Бенфику» на два очка, но у «орлов» есть игра в запасе. «Арока» занимает 12-ю строчку.
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