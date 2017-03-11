«Порту» разгромил «Ароку» и обошёл «Бенфику» в турнирной таблице Примейры

Для подопечных Нуну Эспириту Санту это уже девятый успех кряду в чемпионате Португалии. В последний раз они проигрывали в национальном первенстве 28 августа прошлого года.



«Порту» вышел на первое место в турнирной таблице, опережая «Бенфику» на два очка, но у «орлов» есть игра в запасе. «Арока» занимает 12-ю строчку.