К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ШУТНИК ПОНЕВОЛЕ

Как известно, чтобы выиграть футбольный матч, нужно забить больше, чем соперник. Проблема «Милана» заключалась в том, что «Ювентус» крайне неохотно пропускает, а команда Монтеллы, в свою очередь, не могла похвастаться результативностью: 40 мячей после 27 туров и масса загубленных моментов за авторством Бакки и Лападулы.

На матч с «Ювентусом» крайними нападающими вышли резвый Деулофеу и неплохо показавший себя в предыдущих матчах Окампос, и в атаке все было если не замечательно, то по крайней мере оптимистично. Но на этом хорошие новости для поклонников «Милана» закончились. Густаво Гомес напрочь выпал из состава, Антонелли и Абате лечатся. К потерям добавился захворавший Локателли и главный мотор команды — Сусо, получивший мышечное повреждение.

На краях обороны выступили безальтернативные Де Шильо и Сапата — не выпускать же, в самом деле, едва обстрелянного Ванджони против Дибалы. В такой кадровой ситуации оставалось только шутить, что Монтелла и делал. То призывал туринцев не напрягаться в чемпионате, то объяснял, что «Милан» еще не побеждал туринцев на «Ювентус Стэйдиум» потому, что арена относительно новая, и встреч было не так много.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРОТИВ СЕРЕДНЯКА

«Милан» вынужденно выступал смешанным составом, но Аллерги пришлось делать то же самое, хотя отчасти и по другой причине: туринцам на следующей неделе предстоит ответный матч Лиги чемпионов с «Порту», и немалая часть основных игроков получила отдых. Еще по нездоровью отсутствовали Кьеллини и Манджукич, а Куадрадо отбывал дисквалификацию, но кадровый резерв у «Ювентуса» в этом сезоне более чем достаточен для матча с середняком турнирной таблицы, а сегодняшний «Милан» именно таков.

Винченцо Монтелла (до матча):

— «Ювентус» очень силен. Это команда, которая по ходу игры умеет ждать, а потом бьет наповал.

Туринцы привычно прижали соперника с первых минут, и Доннарумме сразу же пришлось прыгать по углам. Весь первый тайм происходило именно то, о чем говорил Монтелла: «Ювентус» ждал и, внезапно начиная мощно и быстро двигаться, бил наповал. В середине первого тайма Доннарумма спас команду в очередной, но последний в первой части игры раз.

Следующая опасная туринская атака привела к голу, для которого не понадобились ни отсутствующий Манджукич, ни Игуаин, да и Дибала эту атаку лишь начал. А завершили ее Дани Алвес, зачерпнувший мяч в центр штрафной, и набегающий Бенатиа. Марокканец принял мяч и вторым касанием пробил мимо Доннаруммы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/FifaSoccerTeam">@FifaSoccerTeam</a><a href="https://twitter.com/hashtag/SerieA?src=hash">#SerieA</a> ?? 2016/17 <a href="https://twitter.com/hashtag/Week28?src=hash">#Week28</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/Juventus?src=hash">#Juventus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash">#Milan</a> 1⃣-0⃣<br>30' Mehdi <a href="https://twitter.com/hashtag/Benatia?src=hash">#Benatia</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/gol?src=hash">#gol</a> ⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/JuventusMilan?src=hash">#JuventusMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash">#JuveMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GOTW?src=hash">#GOTW</a> ? <a href="https://t.co/0irCM9zq27">pic.twitter.com/0irCM9zq27</a></p>— FIFA Soccer Team (@FifaSoccerTeam) <a href="https://twitter.com/FifaSoccerTeam/status/840297828169723904">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДОННАРУММА НА БИС

Когда защитник забивает с позиции центрфорварда, команда начинает ощущать, что она может все. Внимательность отходит на второй план, и наказывают за это, вопреки стереотипу, не только классные команды, но и любые, если им позволять в две передачи проходить все поле.

Деулофеу, весь первый тайм падающему от малейших касаний и даже заработавшему за это желтую карточку, наконец не удалось получить весомый повод для падения. Поэтому пришлось убегать от задержавшегося Барцальи, прорываться к штрафной и отдавать мяч Бакке, чтобы колумбиец сравнял счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/FifaSoccerTeam">@FifaSoccerTeam</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieA?src=hash">#SerieA</a> ?? 2016/17 <a href="https://twitter.com/hashtag/Week28?src=hash">#Week28</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/Juventus?src=hash">#Juventus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash">#Milan</a> 1⃣-1⃣ <a href="https://twitter.com/hashtag/live?src=hash">#live</a><br>43' Carlos <a href="https://twitter.com/hashtag/Bacca?src=hash">#Bacca</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/goal?src=hash">#goal</a> ⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/JuventusMilan?src=hash">#JuventusMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash">#ACMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GOTW?src=hash">#GOTW</a> ? <a href="https://t.co/FISAhXZJCu">pic.twitter.com/FISAhXZJCu</a></p>— FIFA Soccer Team (@FifaSoccerTeam) <a href="https://twitter.com/FifaSoccerTeam/status/840300694741622785">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рисковать Аллегри больше не пожелал, и после перерыва Барцальи отправился досматривать матч на скамейку запасных. «Ювентус» вновь начал давить. Сначала «Милан» доигрался до штрафного удара в исполнении Пьянича, и Доннарумме вновь пришлось демонстрировать свой талант, а затем, после удара Хедиры, исполнять спасение на бис.

Спустя десять минут после начала второго тайма Монтелла заменил Бакку, но появился не ожидаемый Лападула, а Куцка. Очевидно, Монтелла рассчитывал укрепить центр поля, но ничуть это не помогло — до полузащиты гостей мяч почти не доходил. «Ювентус» придавил так, что миланцы терялись и ошибались на ровном месте. Де Шильо в простой ситуации махнул ногой мимо мяча и Пьяца, подкарауливший эту потерю, лишь чудом не попал в дальний угол, а завершение следующей атаки «Ювентуса» отозвалось звоном перекладины.

Минутный проблеск активности «Милана» с очередным прорывом Деулофеу в штрафную никак не мог смутить туринцев, играющих дома и играющих лучше. Классная перепасовка Дибалы и Игуаина, продвигающихся вперед на приличной скорости, синхронностью движений больше напоминала парное катание. Пьяца, получающий мяч в одиночестве, Дани Алвес, не дающий миланцам начинать атаки — все это выглядело очень красиво и сильно, и гостей от крупного счета спасал только Доннарумма, во втором тайме потрудившийся еще больше, чем в первом.

И ВНОВЬ ПЕНАЛЬТИ

Довелось блеснуть и другому голкиперу сборной Италии, находившемуся на поле. Бенатиа нерасчетливо откинул мяч назад, Соса подхватил его и пробил в ближний угол ворот, но Буффон такой вариант допускал и без особого труда отвел угрозу.

Вопреки ожиданиям, «Ювентус» не стал устраивать финальный штурм-навал в последней десятиминутке. Это были спокойные и спланированные атаки, которые «Милан» вполне сносно отражал. Возможно, устали туринцы, но наиболее вероятно, что Аллегри согласился на ничью и решил не рисковать игроками, что подтвердил и выход юного Мойзе Кина вместо Пьяцы.

Игуаин, ударив в падении, в ворота не попал, и казалось, что матч можно заканчивать. Но «Ювентус» развернул очередную атаку, Доннарумма вновь (уже привычно) выручил, но случился отскок на Бонуччи. Тот подал в центр штрафной, и мяч нашел руку Де Шильо, и скандал с назначениями пенальти в пользу «Ювентуса», продолжающийся уже не один сезон, начал свой новый виток. Дибала ударом с одиннадцатиметровой отметки принес туринцам три очка.

26 туров «Ювентус» не играл вничью, лишь неделю назад заменив этот ноль на единицу. «Милан» мог увеличить этот показатель ровно в два раза, приблизиться к зоне Лиги Европы и дать дополнительную надежду преследователям туринцев. Но этого не произошло, и гнев Бакки, едва не растерзавшего арбитров после матча, исправить уже ничего не мог. Вне зависимости от соперников, слухов об отставке Аллегри и трений в клубе, «Ювентус» уверенно шагает к шестому подряд чемпионству.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BACCA BAN CONFIRMED <a href="https://twitter.com/FIGC">@FIGC</a> <a href="https://t.co/l4KJttwPaC">pic.twitter.com/l4KJttwPaC</a></p>— Bilal B. (@JuveBillz) <a href="https://twitter.com/JuveBillz/status/840319040866381824">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>