«Ювентус» — «Милан»: все решил пенальти на 97-й минуте
«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Миланом», забив победный гол с пенальти на 97-й минуте встречи.
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ШУТНИК ПОНЕВОЛЕ
Как известно, чтобы выиграть футбольный матч, нужно забить больше, чем соперник. Проблема «Милана» заключалась в том, что «Ювентус» крайне неохотно пропускает, а команда Монтеллы, в свою очередь, не могла похвастаться результативностью: 40 мячей после 27 туров и масса загубленных моментов за авторством Бакки и Лападулы.
На матч с «Ювентусом» крайними нападающими вышли резвый Деулофеу и неплохо показавший себя в предыдущих матчах Окампос, и в атаке все было если не замечательно, то по крайней мере оптимистично. Но на этом хорошие новости для поклонников «Милана» закончились. Густаво Гомес напрочь выпал из состава, Антонелли и Абате лечатся. К потерям добавился захворавший Локателли и главный мотор команды — Сусо, получивший мышечное повреждение.
На краях обороны выступили безальтернативные Де Шильо и Сапата — не выпускать же, в самом деле, едва обстрелянного Ванджони против Дибалы. В такой кадровой ситуации оставалось только шутить, что Монтелла и делал. То призывал туринцев не напрягаться в чемпионате, то объяснял, что «Милан» еще не побеждал туринцев на «Ювентус Стэйдиум» потому, что арена относительно новая, и встреч было не так много.
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРОТИВ СЕРЕДНЯКА
«Милан» вынужденно выступал смешанным составом, но Аллерги пришлось делать то же самое, хотя отчасти и по другой причине: туринцам на следующей неделе предстоит ответный матч Лиги чемпионов с «Порту», и немалая часть основных игроков получила отдых. Еще по нездоровью отсутствовали Кьеллини и Манджукич, а Куадрадо отбывал дисквалификацию, но кадровый резерв у «Ювентуса» в этом сезоне более чем достаточен для матча с середняком турнирной таблицы, а сегодняшний «Милан» именно таков.
Винченцо Монтелла (до матча):
— «Ювентус» очень силен. Это команда, которая по ходу игры умеет ждать, а потом бьет наповал.
Туринцы привычно прижали соперника с первых минут, и Доннарумме сразу же пришлось прыгать по углам. Весь первый тайм происходило именно то, о чем говорил Монтелла: «Ювентус» ждал и, внезапно начиная мощно и быстро двигаться, бил наповал. В середине первого тайма Доннарумма спас команду в очередной, но последний в первой части игры раз.
Следующая опасная туринская атака привела к голу, для которого не понадобились ни отсутствующий Манджукич, ни Игуаин, да и Дибала эту атаку лишь начал. А завершили ее Дани Алвес, зачерпнувший мяч в центр штрафной, и набегающий Бенатиа. Марокканец принял мяч и вторым касанием пробил мимо Доннаруммы.
ДОННАРУММА НА БИС
Когда защитник забивает с позиции центрфорварда, команда начинает ощущать, что она может все. Внимательность отходит на второй план, и наказывают за это, вопреки стереотипу, не только классные команды, но и любые, если им позволять в две передачи проходить все поле.
Деулофеу, весь первый тайм падающему от малейших касаний и даже заработавшему за это желтую карточку, наконец не удалось получить весомый повод для падения. Поэтому пришлось убегать от задержавшегося Барцальи, прорываться к штрафной и отдавать мяч Бакке, чтобы колумбиец сравнял счет.
Рисковать Аллегри больше не пожелал, и после перерыва Барцальи отправился досматривать матч на скамейку запасных. «Ювентус» вновь начал давить. Сначала «Милан» доигрался до штрафного удара в исполнении Пьянича, и Доннарумме вновь пришлось демонстрировать свой талант, а затем, после удара Хедиры, исполнять спасение на бис.
Спустя десять минут после начала второго тайма Монтелла заменил Бакку, но появился не ожидаемый Лападула, а Куцка. Очевидно, Монтелла рассчитывал укрепить центр поля, но ничуть это не помогло — до полузащиты гостей мяч почти не доходил. «Ювентус» придавил так, что миланцы терялись и ошибались на ровном месте. Де Шильо в простой ситуации махнул ногой мимо мяча и Пьяца, подкарауливший эту потерю, лишь чудом не попал в дальний угол, а завершение следующей атаки «Ювентуса» отозвалось звоном перекладины.
Минутный проблеск активности «Милана» с очередным прорывом Деулофеу в штрафную никак не мог смутить туринцев, играющих дома и играющих лучше. Классная перепасовка Дибалы и Игуаина, продвигающихся вперед на приличной скорости, синхронностью движений больше напоминала парное катание. Пьяца, получающий мяч в одиночестве, Дани Алвес, не дающий миланцам начинать атаки — все это выглядело очень красиво и сильно, и гостей от крупного счета спасал только Доннарумма, во втором тайме потрудившийся еще больше, чем в первом.
И ВНОВЬ ПЕНАЛЬТИ
Довелось блеснуть и другому голкиперу сборной Италии, находившемуся на поле. Бенатиа нерасчетливо откинул мяч назад, Соса подхватил его и пробил в ближний угол ворот, но Буффон такой вариант допускал и без особого труда отвел угрозу.
Вопреки ожиданиям, «Ювентус» не стал устраивать финальный
Игуаин, ударив в падении, в ворота не попал, и казалось, что матч можно заканчивать. Но «Ювентус» развернул очередную атаку, Доннарумма вновь (уже привычно) выручил, но случился отскок на Бонуччи. Тот подал в центр штрафной, и мяч нашел руку Де Шильо, и скандал с назначениями пенальти в пользу «Ювентуса», продолжающийся уже не один сезон, начал свой новый виток. Дибала ударом с одиннадцатиметровой отметки принес туринцам три очка.
26 туров «Ювентус» не играл вничью, лишь неделю назад заменив этот ноль на единицу. «Милан» мог увеличить этот показатель ровно в два раза, приблизиться к зоне Лиги Европы и дать дополнительную надежду преследователям туринцев. Но этого не произошло, и гнев Бакки, едва не растерзавшего арбитров после матча, исправить уже ничего не мог. Вне зависимости от соперников, слухов об отставке Аллегри и трений в клубе, «Ювентус» уверенно шагает к шестому подряд чемпионству.
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Монтелла
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|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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