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11 марта 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» — «Милан»: все решил пенальти на 97-й минуте

«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Миланом», забив победный гол с пенальти на 97-й минуте встречи.

<span class=error>Ювентус</span> в домашнем матче обыграл Милан. Увеличить
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ШУТНИК ПОНЕВОЛЕ

Как известно, чтобы выиграть футбольный матч, нужно забить больше, чем соперник. Проблема «Милана» заключалась в том, что «Ювентус» крайне неохотно пропускает, а команда Монтеллы, в свою очередь, не могла похвастаться результативностью: 40 мячей после 27 туров и масса загубленных моментов за авторством Бакки и Лападулы.

На матч с «Ювентусом» крайними нападающими вышли резвый Деулофеу и неплохо показавший себя в предыдущих матчах Окампос, и в атаке все было если не замечательно, то по крайней мере оптимистично. Но на этом хорошие новости для поклонников «Милана» закончились. Густаво Гомес напрочь выпал из состава, Антонелли и Абате лечатся. К потерям добавился захворавший Локателли и главный мотор команды — Сусо, получивший мышечное повреждение.

На краях обороны выступили безальтернативные Де Шильо и Сапата — не выпускать же, в самом деле, едва обстрелянного Ванджони против Дибалы. В такой кадровой ситуации оставалось только шутить, что Монтелла и делал. То призывал туринцев не напрягаться в чемпионате, то объяснял, что «Милан» еще не побеждал туринцев на «Ювентус Стэйдиум» потому, что арена относительно новая, и встреч было не так много.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРОТИВ СЕРЕДНЯКА

«Милан» вынужденно выступал смешанным составом, но Аллерги пришлось делать то же самое, хотя отчасти и по другой причине: туринцам на следующей неделе предстоит ответный матч Лиги чемпионов с «Порту», и немалая часть основных игроков получила отдых. Еще по нездоровью отсутствовали Кьеллини и Манджукич, а Куадрадо отбывал дисквалификацию, но кадровый резерв у «Ювентуса» в этом сезоне более чем достаточен для матча с середняком турнирной таблицы, а сегодняшний «Милан» именно таков.

Винченцо Монтелла (до матча):
— «Ювентус» очень силен. Это команда, которая по ходу игры умеет ждать, а потом бьет наповал.

Туринцы привычно прижали соперника с первых минут, и Доннарумме сразу же пришлось прыгать по углам. Весь первый тайм происходило именно то, о чем говорил Монтелла: «Ювентус» ждал и, внезапно начиная мощно и быстро двигаться, бил наповал. В середине первого тайма Доннарумма спас команду в очередной, но последний в первой части игры раз.

Следующая опасная туринская атака привела к голу, для которого не понадобились ни отсутствующий Манджукич, ни Игуаин, да и Дибала эту атаку лишь начал. А завершили ее Дани Алвес, зачерпнувший мяч в центр штрафной, и набегающий Бенатиа. Марокканец принял мяч и вторым касанием пробил мимо Доннаруммы.

ДОННАРУММА НА БИС

Когда защитник забивает с позиции центрфорварда, команда начинает ощущать, что она может все. Внимательность отходит на второй план, и наказывают за это, вопреки стереотипу, не только классные команды, но и любые, если им позволять в две передачи проходить все поле.

Деулофеу, весь первый тайм падающему от малейших касаний и даже заработавшему за это желтую карточку, наконец не удалось получить весомый повод для падения. Поэтому пришлось убегать от задержавшегося Барцальи, прорываться к штрафной и отдавать мяч Бакке, чтобы колумбиец сравнял счет.

Рисковать Аллегри больше не пожелал, и после перерыва Барцальи отправился досматривать матч на скамейку запасных. «Ювентус» вновь начал давить. Сначала «Милан» доигрался до штрафного удара в исполнении Пьянича, и Доннарумме вновь пришлось демонстрировать свой талант, а затем, после удара Хедиры, исполнять спасение на бис.

Спустя десять минут после начала второго тайма Монтелла заменил Бакку, но появился не ожидаемый Лападула, а Куцка. Очевидно, Монтелла рассчитывал укрепить центр поля, но ничуть это не помогло — до полузащиты гостей мяч почти не доходил. «Ювентус» придавил так, что миланцы терялись и ошибались на ровном месте. Де Шильо в простой ситуации махнул ногой мимо мяча и Пьяца, подкарауливший эту потерю, лишь чудом не попал в дальний угол, а завершение следующей атаки «Ювентуса» отозвалось звоном перекладины.

Минутный проблеск активности «Милана» с очередным прорывом Деулофеу в штрафную никак не мог смутить туринцев, играющих дома и играющих лучше. Классная перепасовка Дибалы и Игуаина, продвигающихся вперед на приличной скорости, синхронностью движений больше напоминала парное катание. Пьяца, получающий мяч в одиночестве, Дани Алвес, не дающий миланцам начинать атаки — все это выглядело очень красиво и сильно, и гостей от крупного счета спасал только Доннарумма, во втором тайме потрудившийся еще больше, чем в первом.

И ВНОВЬ ПЕНАЛЬТИ

Довелось блеснуть и другому голкиперу сборной Италии, находившемуся на поле. Бенатиа нерасчетливо откинул мяч назад, Соса подхватил его и пробил в ближний угол ворот, но Буффон такой вариант допускал и без особого труда отвел угрозу.

Вопреки ожиданиям, «Ювентус» не стал устраивать финальный штурм-навал в последней десятиминутке. Это были спокойные и спланированные атаки, которые «Милан» вполне сносно отражал. Возможно, устали туринцы, но наиболее вероятно, что Аллегри согласился на ничью и решил не рисковать игроками, что подтвердил и выход юного Мойзе Кина вместо Пьяцы.

Игуаин, ударив в падении, в ворота не попал, и казалось, что матч можно заканчивать. Но «Ювентус» развернул очередную атаку, Доннарумма вновь (уже привычно) выручил, но случился отскок на Бонуччи. Тот подал в центр штрафной, и мяч нашел руку Де Шильо, и скандал с назначениями пенальти в пользу «Ювентуса», продолжающийся уже не один сезон, начал свой новый виток. Дибала ударом с одиннадцатиметровой отметки принес туринцам три очка.

26 туров «Ювентус» не играл вничью, лишь неделю назад заменив этот ноль на единицу. «Милан» мог увеличить этот показатель ровно в два раза, приблизиться к зоне Лиги Европы и дать дополнительную надежду преследователям туринцев. Но этого не произошло, и гнев Бакки, едва не растерзавшего арбитров после матча, исправить уже ничего не мог. Вне зависимости от соперников, слухов об отставке Аллегри и трений в клубе, «Ювентус» уверенно шагает к шестому подряд чемпионству.

10.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Милан
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Винченцо Монтелла
Голы
30′ Мехди Бенатиа (Дани Алвес) 4
90+7′ Пауло Дибала 21
70 Карлос Бакка 43′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Квадво Асамоа 22
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
87′ Сами Хедира 6
46′ Андреа Барцальи 15
Штефан Лихтштайнер 26
36′ 78′ Мехди Бенатиа 4
Даниэле Ругани 24
89′ Марко Пьяца 20
Мойзе Кин 34
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Маттиа Де Шильо
13 Алессио Романьоли 61′
17 Кристиан Сапата
29 Габриэль Палетта
23 Хосе Соса 89′ 90+3′
91 Андреа Бертолаччи
7 Жерар Деулофеу 39′
80 Марио Пашалич 71′ 23′
16 Андреа Поли
70 Карлос Бакка 55′
33 Юрай Куцка
11 Лукас Окампос 90′ 57′
21 Леонель Ванджони
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
10 Угловые 2
8 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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