Экс-футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс»
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго, ныне выступающий за «Бока Хуниорс», продлил контракт с аргентинским клубом, сообщает официальный Twitter «Боки».
Новое соглашение 30-летнего полузащитника с легендарной командой из
Фернандо Гаго является воспитанником «Бока Хуниорс», он начал взрослую карьеру в аргентинском клубе в 2004 году. В 2007-м хавбек сборной Аргентины перешел из «Боки» в мадридский «Реал», за который выступал до лета 2011 года. После Гаго провел сезон в итальянской «Роме» на правах аренды, а в июле 2012-го подписал контракт с «Валенсией». В 2013 году футболист вернулся в свой родной клуб.
В активе Гаго значатся 60 матчей в составе сборной Аргентины.
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