Экс-футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Новое соглашение 30-летнего полузащитника с легендарной командой из Буэнос-Айреса рассчитано на три сезона — до 2020 года. Предыдущее соглашение Гаго с «Бокой» истекало этим летом.

Фернандо Гаго является воспитанником «Бока Хуниорс», он начал взрослую карьеру в аргентинском клубе в 2004 году. В 2007-м хавбек сборной Аргентины перешел из «Боки» в мадридский «Реал», за который выступал до лета 2011 года. После Гаго провел сезон в итальянской «Роме» на правах аренды, а в июле 2012-го подписал контракт с «Валенсией». В 2013 году футболист вернулся в свой родной клуб.

В активе Гаго значатся 60 матчей в составе сборной Аргентины.