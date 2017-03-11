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11 марта 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс»

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Гаго, ныне выступающий за «Бока Хуниорс», продлил контракт с аргентинским клубом, сообщает официальный Twitter «Боки».

Новое соглашение 30-летнего полузащитника с легендарной командой из Буэнос-Айреса рассчитано на три сезона — до 2020 года. Предыдущее соглашение Гаго с «Бокой» истекало этим летом.

Фернандо Гаго является воспитанником «Бока Хуниорс», он начал взрослую карьеру в аргентинском клубе в 2004 году. В 2007-м хавбек сборной Аргентины перешел из «Боки» в мадридский «Реал», за который выступал до лета 2011 года. После Гаго провел сезон в итальянской «Роме» на правах аренды, а в июле 2012-го подписал контракт с «Валенсией». В 2013 году футболист вернулся в свой родной клуб.

В активе Гаго значатся 60 матчей в составе сборной Аргентины.

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