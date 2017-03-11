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11 марта 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Ювентус» победил «Милан» со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 победный гол на 7-й добавленной ко второму тайму минуте забил с пенальти <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span>. Увеличить
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Мехди Бенатиа (30-я минута) и Пауло Дибала (90 — с пенальти). У «Милана» отличился Карлос Бакка (43). На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Милана» Хосе Соса.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 70 очков. «Милан» идет седьмым, имея 50 очков после 28 игр.

«Ювентус» в следующем матче чемпионата Италии 19 марта на выезде сыграет против «Сампдории», «Милан» 18 марта на своем поле примет «Дженоа».

10.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Милан
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Винченцо Монтелла
Голы
30′ Мехди Бенатиа (Дани Алвес) 4
90+7′ Пауло Дибала 21
70 Карлос Бакка 43′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Квадво Асамоа 22
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
87′ Сами Хедира 6
46′ Андреа Барцальи 15
Штефан Лихтштайнер 26
36′ 78′ Мехди Бенатиа 4
Даниэле Ругани 24
89′ Марко Пьяца 20
Мойзе Кин 34
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Маттиа Де Шильо
13 Алессио Романьоли 61′
17 Кристиан Сапата
29 Габриэль Палетта
23 Хосе Соса 89′ 90+3′
91 Андреа Бертолаччи
7 Жерар Деулофеу 39′
80 Марио Пашалич 71′ 23′
16 Андреа Поли
70 Карлос Бакка 55′
33 Юрай Куцка
11 Лукас Окампос 90′ 57′
21 Леонель Ванджони
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
10 Угловые 2
8 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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