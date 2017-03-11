«Ювентус» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Ювентус» победил «Милан» со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Мехди Бенатиа (30-я минута) и Пауло Дибала (90 — с пенальти). У «Милана» отличился Карлос Бакка (43). На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Милана» Хосе Соса.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 70 очков. «Милан» идет седьмым, имея 50 очков после 28 игр.
«Ювентус» в следующем матче чемпионата Италии 19 марта на выезде сыграет против «Сампдории», «Милан» 18 марта на своем поле примет «Дженоа».
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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