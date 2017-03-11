«Ювентус» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мехди Бенатиа (30-я минута) и Пауло Дибала (90 — с пенальти). У «Милана» отличился Карлос Бакка (43). На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Милана» Хосе Соса.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 70 очков. «Милан» идет седьмым, имея 50 очков после 28 игр.

«Ювентус» в следующем матче чемпионата Италии 19 марта на выезде сыграет против «Сампдории», «Милан» 18 марта на своем поле примет «Дженоа».