«Марсель» разгромил «Анже» и поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1

На 9-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев поля вперёд, на 20-й минуте Реми Кабелла сделал счёт 2:0, а на 77-й Товен оформил дубль, установив окончательный результат.



«Марсель» (45 очков) поднялся на пятое место в таблице Лиги 1 и опережает на два очка «Бордо», который ещё не играл в этом туре. «Анже» (36) занимает 10-е место.