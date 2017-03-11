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11 марта 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» разгромил «Анже» и поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1

В стартовом матче 29-го тура итальянской Серии A «Марсель» принимал «Анже» и добился разгромной победы со счётом 3:0.

На 9-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев поля вперёд, на 20-й минуте Реми Кабелла сделал счёт 2:0, а на 77-й Товен оформил дубль, установив окончательный результат.

«Марсель» (45 очков) поднялся на пятое место в таблице Лиги 1 и опережает на два очка «Бордо», который ещё не играл в этом туре. «Анже» (36) занимает 10-е место.

10.03.2017 22:45 основной раунд: 29-й тур Velodrome
Марсель 3:0 Анже
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Стефан Мулен
Голы
9′ Флориан Товен 26
20′ Реми Кабелла 7
77′ Флориан Товен 26
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
87′ Анри Бедимо 12
Род Фанни 24
Морган Сансон 8
Вильям Венкер 19
Димитри Пайет 11
67′ Реми Кабелла 7
Клинтон Нжи 14
86′ Флориан Товен 26
Буна Сарр 17
74′ Максим Лопес 27
Андре-Франк Замбо 29
16 Матье Мишель
8 Исмаэль Траоре
24 Ромен Тома
28 Исса Сиссоко
29 Венсан Мансо
5 Тома Мангани
17 Шейк Ндой
18 Батист Сантамария
7 Карл Токо Экамби 80′
15 Пьеррик Капель
9 Фамара Дьедиу 72′
2 Кевин Бериго
22 Жонатан Бамба 58′
19 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 7
2 Угловые 4
11 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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