«Марсель» разгромил «Анже» и поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1
В стартовом матче 29-го тура итальянской Серии A «Марсель» принимал «Анже» и добился разгромной победы со счётом 3:0.
На 9-й минуте Флорьян Товен вывел хозяев поля вперёд, на 20-й минуте Реми Кабелла сделал счёт 2:0, а на 77-й Товен оформил дубль, установив окончательный результат.
«Марсель» (45 очков) поднялся на пятое место в таблице Лиги 1 и опережает на два очка «Бордо», который ещё не играл в этом туре. «Анже» (36) занимает 10-е место.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Стефан Мулен
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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