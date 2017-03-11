«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Топрак не реализовал пенальти на 96-й минуте

Уже на 7-й минуте нападающий Кевин Фолланд вывел «Байер» вперёд, однако за 11 минут до конца основного времени матча вышедший на замену форвард «Вердера» Клаудио Писарро сравнял счёт. Леверкузенцы, в концовке оставшиеся вдесятером из-за удаления Венделла, имели шанс вырвать победу, но защитник Омер Топрак не забил пенальти на 96-й минуте.



«Байер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в таблице Бундеслиги, «Вердер» (26) идёт 14-м.