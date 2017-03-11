«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Топрак не реализовал пенальти на 96-й минуте
«Байер» сыграл вничью с «Вердером» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и закончилась со счётом 1:1.
Уже на 7-й минуте нападающий Кевин Фолланд вывел «Байер» вперёд, однако за 11 минут до конца основного времени матча вышедший на замену форвард «Вердера» Клаудио Писарро сравнял счёт. Леверкузенцы, в концовке оставшиеся вдесятером
«Байер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в таблице Бундеслиги, «Вердер» (26) идёт 14-м.
Главные тренеры
|Коркут Тайфун
|Александр Нури
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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