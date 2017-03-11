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11 марта 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Топрак не реализовал пенальти на 96-й минуте

«Байер» сыграл вничью с «Вердером» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и закончилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте нападающий Кевин Фолланд вывел «Байер» вперёд, однако за 11 минут до конца основного времени матча вышедший на замену форвард «Вердера» Клаудио Писарро сравнял счёт. Леверкузенцы, в концовке оставшиеся вдесятером из-за удаления Венделла, имели шанс вырвать победу, но защитник Омер Топрак не забил пенальти на 96-й минуте.

«Байер» набрал 31 очко и занимает 10-е место в таблице Бундеслиги, «Вердер» (26) идёт 14-м.

10.03.2017 22:30 основной раунд: 24-й тур BayArena
Байер 1:1 Вердер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Коркут Тайфун Александр Нури
Голы
7′ Кевин Фолланд 31
14 Клаудио Писарро (Р. Бауэр) 79′
Нереализованные пенальти
90+6′ Емер Топрак 21
Составы
Бернд Лено 1
Александр Драгович 6
20′ 90′ Насименту Боргес Венделл 18
Емер Топрак 21
Беньямин Хенрикс 39
Юлиан Баумгартлингер 15
Кевин Кампль 44
Кевин Фолланд 31
74′ Юлиан Брандт 19
Адмир Мехмеди 14
64′ Карим Беллараби 38
Кай Хаферц 29
82′ Хавьер Эрнандес 7
Штефан Кисслинг 11
42 Феликс Видвальд
13 Милош Велькович
18 Никлас Мойсандер
26 Людовик Ламин Сане
4 Роберт Бауэр
22 Фин Бартельс
35 Максимилиан Эггештайн
10 Макс Крузе
23 Теодор Гебреселассие 76′ 66′
14 Клаудио Писарро 80′
16 Златко Юнузович 90′
7 Флориан Кайнц
27 Флориан Гриллич 67′
6 Томас Делэйни
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 3
4 Угловые 3
12 Фолы 12
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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