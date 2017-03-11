Гол Хурадо помог «Эспаньолу» обыграть «Лас-Пальмас», Лемос оформил дубль

В составе хозяев гол и голевую передачу на свой счёт записал экс-полузащитник московского «Спартака» Хосе Хурадо, по одному мячу забили Давид Лопес, Херар Морено и Пабло Пьятти. За гостевую команду дублем отметился бывший защитник казанского «Рубина» Маурисио Лемос, ещё один гол забил Матео Гарсия.



«Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 9-е место в таблице Примеры, «Лас-Пальмас» (32) идёт 12-м.