Гол Хурадо помог «Эспаньолу» обыграть «Лас-Пальмас», Лемос оформил дубль
«Эспаньол» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ —
Корнелья-Эль Прат» и закончилась со счётом 4:3.
В составе хозяев гол и голевую передачу на свой счёт записал
«Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 9-е место в таблице Примеры, «Лас-Пальмас» (32) идёт 12-м.
|10.03.2017 22:45
|основной раунд: 27-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
|Эспаньол
|4:3
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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