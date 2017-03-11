Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29039033/
11 марта 2017, 0:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Хурадо помог «Эспаньолу» обыграть «Лас-Пальмас», Лемос оформил дубль

«Эспаньол» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и закончилась со счётом 4:3.

В составе хозяев гол и голевую передачу на свой счёт записал экс-полузащитник московского «Спартака» Хосе Хурадо, по одному мячу забили Давид Лопес, Херар Морено и Пабло Пьятти. За гостевую команду дублем отметился бывший защитник казанского «Рубина» Маурисио Лемос, ещё один гол забил Матео Гарсия.

«Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 9-е место в таблице Примеры, «Лас-Пальмас» (32) идёт 12-м.

10.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 4:3 Лас-Пальмас
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Солар Кике Сетьен
Голы
1′ Сильва Давид Лопес (Х. Хурадо) 15
45+1′ Херард Морено (П. Пьятти) 7
53′ Пабло Пьятти 19
74′ Хосе Мануэль Хурадо (Х. Морено) 14
3 Маурисио Лемос (К-П. Боатенг) 31′
3 Маурисио Лемос (Х. Вьера) 49′
19 Матео Гарсия (А. Халилович) 84′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Оскар Дуарте 6
Аарон Кариколь 29
Родригес Хави Лопес 16
Диего Рейес 23
Марк Рока 28
Хосе Мануэль Хурадо 14
49′ Сильва Давид Лопес 15
Херард Морено 7
70′ Фелипе Кайседо 10
Эрнан Перес 17
51′ 88′ Пабло Пьятти 19
Хави Фуэго 18
1 Рауль Лисоайн 51′
2 Давид Симон
3 Маурисио Лемос 80′
5 Давид Гарсия
17 Педро Бигас 80′
22 Элдер Лопеш
7 Кевин-Принс Боатенг
21 Хонатан Вьера
4 Висенте Гомес 68′
24 Тана
20 Ален Халилович 88′
14 Эрнан
10 Родригес Руис Хесе 72′ 87′
19 Матео Гарсия
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 5
2 Угловые 5
18 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
Новости Матчи Состав Статистика
Эспаньол
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»