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10 марта 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» подтвердил, что сыграет с «Барселоной» в Майами 29 июля

«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в США грядущим летом. «Эль-класико» состоится на стадионе «Хард Рок-стэдиум» в Майами 29 июля, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт в рамках традиционного межсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

Интересно, что «Барселона» и «Реал» встретятся друг с другом в товарищеском матче впервые с 1991 года.

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