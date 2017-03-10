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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29038540/
10 марта 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» сыграла вничью с «Каном» дома, проигрывая по ходу матча 0:2

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Кан». Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.

На 36-й минуте Иван Сантини вывел гостей вперёд, а в начале второго тайма Янн Карамо сделал счёт 2:0.

На 71-й минуте Марио Балотелли один мяч отыграл, а на 77-й Анастасиос Донис счёт сравнял.

«Ницца» поднялась на второе место в таблице и на одно очко опережает «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Кан» располагается на 14-й строчке.

10.03.2017 21:00 основной раунд: 29-й тур Allianz Riviera
Ницца 2:2 Кан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Люсьен Фавр Патрис Гаранд
Голы
71′ Марио Балотелли 9
77′ Анастасиос Донис 22
26 Иван Сантини 36′
7 Янн Карамо 50′
Составы
Йоан Кардиналь 30
Поль Байс 4
Далберт 29
Бонфим Коста Сантос Данте 31
41′ Арно Суке 2
Жан Мишель Сери 6
Валентен Эйсерик 13
Реми Вальтер 18
Марио Балотелли 9
57′ Вилан Сиприен 25
Микаэль Ле Биан 10
63′ Венсан Марсель 33
89′ Анастасиос Донис 22
1 Реми Веркутр
5 Аладдин Яхья
13 Сьям Бен Юссеф 56′
24 Фредерик Гильбер
28 Дамьен Да Силва
11 Венсан Бесса
18 Жордан Адеоти
25 Жюльен Фере
12 Ронни Роделен
26 Иван Сантини
7 Янн Карамо 72′
19 Жордан Леборнье
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
6 Угловые 0
13 Фолы 12
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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