«Ницца» сыграла вничью с «Каном» дома, проигрывая по ходу матча 0:2

На 36-й минуте Иван Сантини вывел гостей вперёд, а в начале второго тайма Янн Карамо сделал счёт 2:0.



На 71-й минуте Марио Балотелли один мяч отыграл, а на 77-й Анастасиос Донис счёт сравнял.

«Ницца» поднялась на второе место в таблице и на одно очко опережает «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Кан» располагается на 14-й строчке.