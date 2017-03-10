«Ницца» сыграла вничью с «Каном» дома, проигрывая по ходу матча 0:2
В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Кан». Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.
На 36-й минуте Иван Сантини вывел гостей вперёд, а в начале второго тайма Янн Карамо сделал счёт 2:0.
На 71-й минуте Марио Балотелли один мяч отыграл, а на 77-й Анастасиос Донис счёт сравнял.
«Ницца» поднялась на второе место в таблице и на одно очко опережает «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Кан» располагается на 14-й строчке.
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Патрис Гаранд
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|12
Судьи
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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