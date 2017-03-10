«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 28-го тура итальянской Серии A.
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«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бенатиа, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Пьянич, Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Милан»: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Сапата, Палетта, Соса, Бертолаччи, Пашалич, Бакка, Деулофеу, Окампос.
Начало матча — в 22:45 мск.
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