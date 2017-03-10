Это’О не оценил шутки с тортом от партнёров, которые поздравили его с 36-летием
Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О, ныне выступающий за «Антальяспор», остался недоволен шуткой партнёров по команде, сообщает GloboEsporte.
Футболисты «Антальяспора» сегодня поздравляли камерунца с 36-летием. Игроки прямо на тренировочном поле окружили стойку с тортом. В тот момент, когда Самуэль откусил первый кусок угощения, его партнёры по команде в шутку принялись бросать куски торта в голову Это’О. В результате этой шутки форвард выглядел недовольным.
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