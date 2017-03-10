«МЮ»: от Дона до Темзы

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МОУРИНЬЮ В ГОСТЯХ У БЫВШИХ

На официальном сайте «Челси» в анонсе матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» написано: «У наших соперников длительная беспроигрышная серия в чемпионате, которая началась еще в октябре. За это время они смогли переместиться с шестого места на шестое. Последнее поражение в премьер-лиге «Манчестер Юнайтед», разумеется, потерпел на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» волен смеяться над всеми сколько угодно: в чемпионате «синие» лидируют с огромным отрывом, да еще и всерьез претендуют на дубль из самых престижных английских трофеев. «Вероятно, “Челси” уже думает только о Кубке Англии, — поделился мнением о предстоящей игре Жозе Моуринью. — На мой взгляд, он уже чемпион, а больше бороться лондонцам не за что».

У «Манчестер Юнайтед» ситуация иная: после победы в Кубке лиги «красные дьяволы» продолжают борьбу на трех фронтах, в том числе и в Лиге Европы. В четверг английский клуб летал в Ростов, а уже в понедельник вынужден проводить важную и сложную игру в Лондоне. Получится ли у «МЮ» победить в основное время? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 4.29.

«БАРСЕЛОНА»: ПОСЛЕ ПОХМЕЛЬЯ

Арда ТУРАН и Лионель МЕССИ. AFP 2017

По-хорошему, европейский сезон можно заканчивать уже сейчас — все равно ничего мощнее матча между «Барселоной» и «ПСЖ» в нем не произойдет. Но формальности нужно соблюсти и, в частности, выяснить, кто станет чемпионом Испании.

«Барса» пока первая, но у отстающего на одно очко «Реала» есть игра в запасе. Тем важнее сине-гранатовым не сбавлять набранный ход: в трех мартовских матчах команда Луиса Энрике забила 17 мячей. Именно поэтому нам страшно за здоровье следующего соперника каталонцев «Депортиво». В апреле на «Риасоре» «Барселона» испепелила галисийский клуб со счетом 8:0, а сейчас «Депор» может оказаться жертвой гигантской эмоциональной волны.

«Реал», конечно, на неделе не был вовлечен в исторические события, но после победы над «Наполи» настроение у мадридцев тоже хорошее. Вернулся в строй пропускавший предыдущий тур Криштиану Роналду, так что «Бетису», судя по всему, несдобровать.

ДЕРБИ СТАРОЙ ФИРМЫ

В воскресенье в Глазго будет жарко. AFP 2017

В этом сезоне в элиту шотландского футбола после длительной ссылки вернулся великий клуб «Рейнджерс». 54-кратный чемпион страны теперь вновь играет в одном дивизионе с «Селтиком», а значит вернулось и знаменитое «дерби старой фирмы».

Понятно, что «Рейнджерс» и сейчас слаб: светло-синие находятся даже не на втором месте в чемпионате. Напротив, «Селтик» превратился в монстра: в этом сезоне команда Брендана Роджерса потеряла всего два очка в премьер-лиге (в сентябрьской игре с «Инвернесс»), а ее текущая победная серия составляет — страшно сказать — 22 матча. В составе «Селтика» блистает юный Мусса Дембеле, за которого летом будут драться все суперклубы мира. В трех матчах против «Рейнджерс» этого сезона француз отличился пять раз. Забьет ли он и в четвертой игре? Winline предлагает коэффициент 1.70 на гол Дембеле в любое время матча.

ДОРТМУНД В БЕРЛИНСКОЙ КРЕПОСТИ

Возможно, вы этого не заметили, но в среду в Лиге чемпионов состоялся еще один разгром: «Боруссия» нам на радость (вы же следите за таблицей коэффициентов УЕФА?) разбила «Бенфику» со счетом 4:0. Правда, главный тренер немецкой команды Томас Тухель после матча все равно говорил о «Барселоне»: «Я-то думал, что “Боруссия” была великолепна, но эти ребята…».

В субботу дортмундцам предстоит решить более трудную задачку. Черно-желтые едут на «Олимпиаштадион», где «Герта» в текущем сезоне почти не теряет очков. Берлинцы занимают первое место в таблице домашних матчей, а в феврале чуть не победили «Баварию»: Левандовски забил спасительный гол по истечении добавленных пяти минут. Сможет ли «Боруссия» сыграть в столице лучше мюнхенцев?

ЧТО СМОТРЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

11 марта, суббота

«Герта» — «Боруссия» Д. 17.30. «Олимпиаштадион».

12 марта, воскресенье

«Депортиво» — «Барселона». 18.15. Стадион «Риасор».

«Реал» — «Бетис». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Селтик» — «Рейнджерс». 15.00. Стадион «Селтик Парк».