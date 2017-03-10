«МЮ»: от Дона до Темзы
«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи ближайших дней.
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МОУРИНЬЮ В ГОСТЯХ У БЫВШИХ
На официальном сайте «Челси» в анонсе матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» написано: «У наших соперников длительная беспроигрышная серия в чемпионате, которая началась еще в октябре. За это время они смогли переместиться с шестого места на шестое. Последнее поражение в
«Челси» волен смеяться над всеми сколько угодно: в чемпионате «синие» лидируют с огромным отрывом, да еще и всерьез претендуют на дубль из самых престижных английских трофеев. «Вероятно, “Челси” уже думает только о Кубке Англии, — поделился мнением о предстоящей игре Жозе Моуринью. — На мой взгляд, он уже чемпион, а больше бороться лондонцам не за что».
У «Манчестер Юнайтед» ситуация иная: после победы в Кубке лиги «красные дьяволы» продолжают борьбу на трех фронтах, в том числе и в Лиге Европы. В четверг английский клуб летал в Ростов, а уже в понедельник вынужден проводить важную и сложную игру в Лондоне. Получится ли у «МЮ» победить в основное время? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 4.29.
«БАРСЕЛОНА»: ПОСЛЕ ПОХМЕЛЬЯ
«Барса» пока первая, но у отстающего на одно очко «Реала» есть игра в запасе. Тем важнее
«Реал», конечно, на неделе не был вовлечен в исторические события, но после победы над «Наполи» настроение у мадридцев тоже хорошее. Вернулся в строй пропускавший предыдущий тур Криштиану Роналду, так что «Бетису», судя по всему, несдобровать.
ДЕРБИ СТАРОЙ ФИРМЫ
В этом сезоне в элиту шотландского футбола после длительной ссылки вернулся великий клуб «Рейнджерс». 54-кратный чемпион страны теперь вновь играет в одном дивизионе с «Селтиком», а значит вернулось и знаменитое «дерби старой фирмы».
Понятно, что «Рейнджерс» и сейчас слаб:
ДОРТМУНД В БЕРЛИНСКОЙ КРЕПОСТИ
Возможно, вы этого не заметили, но в среду в Лиге чемпионов состоялся еще один разгром: «Боруссия» нам на радость (вы же следите за таблицей коэффициентов УЕФА?) разбила «Бенфику» со счетом 4:0. Правда, главный тренер немецкой команды Томас Тухель после матча все равно говорил о «Барселоне»: «Я-то думал, что “Боруссия” была великолепна, но эти ребята…».
В субботу дортмундцам предстоит решить более трудную задачку.
ЧТО СМОТРЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
11 марта, суббота
«Герта» — «Боруссия» Д. 17.30. «Олимпиаштадион».
12 марта, воскресенье
«Депортиво» — «Барселона». 18.15. Стадион «Риасор».
«Реал» — «Бетис». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Селтик» — «Рейнджерс». 15.00. Стадион «Селтик Парк».
13 марта, понедельник
«Челси» — «Манчестер Юнайтед». 22.45. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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