Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29037374/
10 марта 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Хаби Алонсо станет хорошим тренером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение 35-летнего полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании сезона.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> прокомментировал решение 35-летнего полузащитника Баварии <span class=error>Хаби</span> <span class=error>Алонсо</span> завершить карьеру по окончании сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы с ним были соперниками, когда он выступал за “Реал”, а после этого мне посчастливилось работать с ним в “Баварии”.

Он скоро вернётся в качестве тренера. Держу пари, он станет тренером где пожелает — и будет хорошим тренером.
Он один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел в жизни», — приводит слова Гвардиолы ESPN FC.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»