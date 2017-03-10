Гвардиола: Хаби Алонсо станет хорошим тренером

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«Мы с ним были соперниками, когда он выступал за “Реал”, а после этого мне посчастливилось работать с ним в “Баварии”.



Он скоро вернётся в качестве тренера. Держу пари, он станет тренером где пожелает — и будет хорошим тренером.

Он один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел в жизни», — приводит слова Гвардиолы ESPN FC.