Гвардиола: Хаби Алонсо станет хорошим тренером
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение 35-летнего полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы с ним были соперниками, когда он выступал за “Реал”, а после этого мне посчастливилось работать с ним в “Баварии”.
Он скоро вернётся в качестве тренера. Держу пари, он станет тренером где пожелает — и будет хорошим тренером.
Он один из лучших полузащитников, которых я
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