«Фиорентина» представила проект нового стадиона

Стадион будет вмещать 40 тыс. зрителей. Стоимость проекта, который также включает в себя торговый центр, гостиницу и новые транспортные пути, составит € 420 млн.



«Мы решаем последние небольшие проблемы. Думаю, нам понадобится четыре года, чтобы закончить всё», — заявил владелец «Фиорентины» Андреа Делла Валле, отметив, что клуб всё ещё ищет финансовых инвесторов для проекта.

Ожидается, что первый камень будет заложен в 2019 году, а строительство стадиона займёт два года.

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