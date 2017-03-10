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10 марта 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | РБК

Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА

Виталий Мутко подтвердил появившиеся в СМИ данные о том, что он не будет участвовать в выборах в Совет ФИФА по решению этой организации. Он пообещал не оспаривать его.

Виталий <span class=error>Мутко</span> подтвердил появившиеся в СМИ данные о том что он не будет участвовать в выборах в Совет ФИФА по решению этой организации. Он пообещал не оспаривать его. Увеличить
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Как сообщил сам Мутко агентству ТАСС, он не будет участвовать в выборах в Совет Международной федерации футбола, которые пройдут 5 апреля в Хельсинки. Причина — введение комитетом по соответствию организации критерия политической нейтральности. В соответствии с ним в руководящие органы ФИФА не должны избираться представители власти. «Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее», — сказал глава Российского футбольного союза.

Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию. «Это же общественная работа, все нормально». — подчеркнул он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что Мутко не прошел проверку комитета ФИФА и не будет допущен к выборам в Совет организации, поскольку с октября прошлого года является заместителем председателя правительства России.

ФИФА не допускает представителей власти в свои руководящие органы, объясняя это стремлением бороться с коррупцией и избегать давления государственных органов на футбол.

Мутко входил в руководящие органы ФИФА с 2009 года. За этот срок он был членом правительства России, возглавляя Министерство спорта. При этом в ФИФА учитывали тот факт, что именно Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также курировал подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.
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