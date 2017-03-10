Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщил сам Мутко агентству ТАСС, он не будет участвовать в выборах в Совет Международной федерации футбола, которые пройдут 5 апреля в Хельсинки. Причина — введение комитетом по соответствию организации критерия политической нейтральности. В соответствии с ним в руководящие органы ФИФА не должны избираться представители власти. «Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее», — сказал глава Российского футбольного союза.

Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию. «Это же общественная работа, все нормально». — подчеркнул он.

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что Мутко не прошел проверку комитета ФИФА и не будет допущен к выборам в Совет организации, поскольку с октября прошлого года является заместителем председателя правительства России.

ФИФА не допускает представителей власти в свои руководящие органы, объясняя это стремлением бороться с коррупцией и избегать давления государственных органов на футбол.

Мутко входил в руководящие органы ФИФА с 2009 года. За этот срок он был членом правительства России, возглавляя Министерство спорта. При этом в ФИФА учитывали тот факт, что именно Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также курировал подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.