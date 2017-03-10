«Палермо» заинтересован в приглашении экс-тренера «Лестера» Раньери
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Палермо» заинтересован в приглашении на тренерский мостик Клаудио Раньери, который был уволен из английского «Лестера», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport.
«Палермо», который в январе возглавил уругваец Диего Луис Лопес, с 15 очками идет на 18-м месте в чемпионате Италии, в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на 7 очков. Контракт Лопеса рассчитан до 30 июня 2018 года.
По информации портала, Раньери в качестве главного тренера «Палермо» хочет видеть новый президент клуба Пол Баккальини. Однако отмечается, что помимо действующего контракта с Лопесом, одним из препятствий для сотрудничества с Раньери может стать высокая зарплата итальянского специалиста.
Раньери уже работал в нескольких итальянских клубах и имеет опыт вывода команд в высший дивизион чемпионата Италии, что он в частности сделал с «Кальяри» и «Фиорентиной».
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. В августе 2016 года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, подписал новое соглашение до 2020 года, но 23 февраля был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.
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