«Палермо» заинтересован в приглашении экс-тренера «Лестера» Раньери

«Палермо», который в январе возглавил уругваец Диего Луис Лопес, с 15 очками идет на 18-м месте в чемпионате Италии, в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на 7 очков. Контракт Лопеса рассчитан до 30 июня 2018 года.

По информации портала, Раньери в качестве главного тренера «Палермо» хочет видеть новый президент клуба Пол Баккальини. Однако отмечается, что помимо действующего контракта с Лопесом, одним из препятствий для сотрудничества с Раньери может стать высокая зарплата итальянского специалиста.

Раньери уже работал в нескольких итальянских клубах и имеет опыт вывода команд в высший дивизион чемпионата Италии, что он в частности сделал с «Кальяри» и «Фиорентиной».

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. В августе 2016 года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, подписал новое соглашение до 2020 года, но 23 февраля был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.