За кем следить в новом чемпионате Казахстана
Андрей Аршавин, казахстанский Иниеста и лучший бомбардир последнего Кубка Африки. За кем интересно будет следить в новом чемпионате Казахстана.
Стартовал чемпионат Казахстана, который «Астана» попытается выиграть четвертый раз подряд. Зимой турнир лишился одной из главных звезд: Анатолий Тимощук, побеждавший в Лиге чемпионов УЕФА с «Баварией» и в Кубке УЕФА с «Зенитом», завершил карьеру в «Кайрате». Но и после его ухода осталось немало интересных футболистов. Вот шестеро футболистов,
Андрей Аршавин (Россия)
Клуб: «Кайрат»
Возраст: 35 лет
В Казахстане: с марта 2016 года
Предыдущие клубы: «Зенит», «Арсенал», «Кубань».
Приезд Аршавина в Казахстан стал информационной бомбой прошлой весны. Многие не верили, что
Аршавин выглядит готовым к новым свершениям. В этом году ему исполнится 36, но заканчивать он не собирается. «У меня есть понимание, что так или иначе карьера футболиста подходит к концу, — делится мыслями Аршавин. — Но при этом я не задумываюсь об окончании карьеры. Мне кажется, думать об этом бессмысленно. Никто не знает, когда все это оборвется».
Бауыржан Исламхан (Казахстан)
Клуб: «Кайрат»
Возраст: 24 года
Предыдущие клубы: «Тараз», «Кубань», «Астана».
В Казахстане его называют одним из самых талантливых футболистов поколения, и Исламхан стремится в каждом матче доказывать это.
Полузащитник становился лучшим футболистом чемпионата и забивал лучшие голы сезона, но еще не был чемпионом страны. «Исламхана можно назвать казахстанским Иниестой, — заявил на
Джуниор Кабананга (Конго)
Клуб: «Астана»
Возраст: 27 лет
В Казахстане: с июня 2015 года
Предыдущие клубы: «Андерлехт», «Беерсхот», «Рузеларе», «Серкль», «Кардемир Карабюкспор».
Высоченный форвард неспроста вызывает интерес у многих европейских клубов. Кабананга полетел на Кубок африканских наций-2017 как резервист сборной Конго, но на турнире запомнился многим. Он не только шикарно исполнял традиционный конголезский танец, но и неплохо завершал атаки. Игрок «Астаны» добрался до четвертьфинала турнира с тремя голами. Этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира.
«Опыт, который я получил в играх за “Астану” в европейских клубных турнирах, закалил меня, сделал сильнее, — рассказывает Кабананга. — Очень много мне дает наш тренер Станимир [Стойлов], каждый день он делает меня сильнее. Я благодарен казахстанскому клубу за опыт, веру и добро. Он стал для меня родным».
Жерар Гоу (Кот Д Ивуар)
Клуб: «Кайрат»
Возраст: 28 лет
В Казахстане: с июня 2014 года
Предыдущие клубы: «Абиджан», «Хассани», «Ксамакс», «Денизлиспор», «Кайсери», «Краснодар».
К четвертому сезону в Казахстане ивуариец подходит в статусе самого забивного футболиста последних лет. Гоу забивает чуть меньше гола за матч и становился лучшим бомбардиром чемпионата два сезона подряд. Правда, приглашения в свою сборную Гоу так и не дождался и даже заявил, что вполне готов играть за национальную команду Казахстана.
«Я достаточно хорошо играю уже три сезона в Казахстане. Моя работа — забивать голы. Когда я на поле, думаю только о том, как отправить мяч в сетку. Мне нужно забивать, чтобы быть счастливым, — сказал Гоу. — Все ждут от меня
Папа Гуэй (Сенегал)
Клуб: «Актобе»
Возраст: 32 года
В Казахстане: первый сезон
Предыдущие клубы: «Дуан», «Волынь», «Металлист», «Днепр», «Ростов».
Украинские и российские болельщики прекрасно знакомы с этим защитником из Сенегала. Гуэй был на хорошем счету в чемпионате Украины, провел там более десяти лет. Главным клубом в его жизни был «Металлист», за который защитник сыграл более 200 матчей.
В Харькове он выступал у нескольких тренеров, в том числе у Игоря Рахаева. Именно он и позвал Гуэя в «Актобе». «Создаем фактически новую команду, приглашаем разных футболистов. Гуэй прошел адаптацию в украинском футболе, поэтому более органично сможет вписаться в чемпионат Казахстана», — отметил тогда Рахаев.
Юрий Логвиненко (Казахстан)
Клуб: «Астана»
Возраст: 28 лет
Предыдущие клубы: «Актобе».
До недавнего времени Лионель Месси никак не мог распечатать ворота Петра Чеха. Казахстанскому защитнику Юрию Логвиненко это удалось еще в 2014 году, причем не единожды. Центральный защитник сделал дубль в ворота чешского голкипера в отборочном матче ЕВРО-2016, а в в ответном поединке отправил еще один мяч Чеху «за шиворот».
Нет сомнений, что этот защитник еще заставит говорить о себе по ходу сезона. «Жизнь не стоит на месте, всегда надо стремиться вперед и брать новые высоты. Мне как игроку нельзя останавливаться на достигнутом. Ведь любая остановка может стать шагом назад», — отметил Юрий Логвиненко после ухода из «Актобе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter