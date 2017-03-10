За кем следить в новом чемпионате Казахстана

Стартовал чемпионат Казахстана, который «Астана» попытается выиграть четвертый раз подряд. Зимой турнир лишился одной из главных звезд: Анатолий Тимощук, побеждавший в Лиге чемпионов УЕФА с «Баварией» и в Кубке УЕФА с «Зенитом», завершил карьеру в «Кайрате». Но и после его ухода осталось немало интересных футболистов. Вот шестеро футболистов, из-за которых есть смысл следить за новым казахстанским сезоном.



Андрей Аршавин (Россия)

Клуб: «Кайрат»

Возраст: 35 лет

В Казахстане: с марта 2016 года

Предыдущие клубы: «Зенит», «Арсенал», «Кубань».

Приезд Аршавина в Казахстан стал информационной бомбой прошлой весны. Многие не верили, что экс-зенитовец сумеет адаптироваться в новом чемпионате, однако он показал себя в лучшем свете, забив 11 голов во всех турнирах. Также не чурался множества клубных мероприятий.



Аршавин выглядит готовым к новым свершениям. В этом году ему исполнится 36, но заканчивать он не собирается. «У меня есть понимание, что так или иначе карьера футболиста подходит к концу, — делится мыслями Аршавин. — Но при этом я не задумываюсь об окончании карьеры. Мне кажется, думать об этом бессмысленно. Никто не знает, когда все это оборвется».



Бауыржан Исламхан (Казахстан)

Клуб: «Кайрат»

Возраст: 24 года

Предыдущие клубы: «Тараз», «Кубань», «Астана».