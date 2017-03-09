В том, конечно, не вина главного тренера павлодарской дружины Димитара Димитрова, а беда его. Весьма оригинальная схема финансирования ФК «Иртыш» не позволяет задерживать исполнителей, с лучшей стороны себя проявивших в клубе, надолго. В итоге каждое межсезонье работа по комплектованию команды иртышан стартует едва ли не с чистого листа. Футболисты, не получающие в Павлодаре зарплату месяцами, и сами не особо горят желание продолжать такие эксперименты над собой в будущем сезоне, пытаясь найти себе место работы с более предсказуемыми сроками выплат положенных им по контрактам денег.



И, тем не менее, «Иртышу» удается комплектоваться достаточно квалифицированными исполнителями — однако не благодаря селекционной службе павлодарского клуба, а больше вопреки ей. Благодарить же тут нужно наработанные связи болгарского наставника иртышан и его авторитет в футбольном мире. Если бы не это, оставалось бы павлодарцам довольствоваться, судя по всему, лишь новобранцами вроде завершившего уже, казалось, игровую карьеру в большом футболе в 2015 году Владислава Геннадьевича Чернышова. Которому через неделю стукнет 36.



Стоит, пожалуй, отметить, что до последнего момента состав «Иртыша» выглядел откровенно недоукомплектованным. Но состоявшиеся буквально накануне старта казахстанского футбольного сезона приобретения защитников Стефана Живковича, Евгения Ткачука, Лаши Двали и форварда Исмаэля Беко Фофаны заметно изменили здесь ситуацию к лучшему.



Тут, конечно, может возникнуть вопрос: не отказался бы, скажем, тот же «Чукарички» совсем недавно от услуг Живковича и Фофаны — и в каком положении находился бы сейчас «Иртыш»? Однако, думается, имелось все же у Херо пара других вариантов в запасе, и дыры в составе команды все равно залатать нашлось бы кем.



Строго говоря, на данный момент, пожалуй, лишь вратарская линия команды из Прииртышья не выглядит ослабленной. Вернувшийся в родной город Никита Калмыков вполне в состоянии заиграть на уровне Цирина — а то и лучше. Не все однозначно с линией защиты. Фрейдгеймас с Керлой цементировали оборону «Иртыша» в прошлом году, Ахметов с Сартаковым являлись очень важными для команды игроками, да и Даутов мог помочь в случае необходимости. Нет оснований особых не верить в то, что Евгений Ткачук с Лашей Двали в перспективе могут составить достаточно мощную для Казахстана пару центральных защитников — но для этого им еще нужно сыграться, почувствовать друг друга. Однозначно качественным приобретением выглядит Живкович. Сложный вопрос, сумеют ли оправдать свое возвращение в команду Кислицын с Воротниковым. Не говоря уже о Чернышове…



В середине поля полноценно заменить таких исполнителей, как Йирсак, Эррера и Григалашвили, пришедшему пополнению будет очень тяжело. Жумаскалиев, конечно, — мастер, однако лучшие его игровые годы, однозначно, позади. Чтобы заиграли в свою полную силу Дарабаев с Шабалиным, Димитрову придется приложить немало усилий и стараний. Родриго Антонио не впечатлял израильских болельщиков — дай Бог, конечно, чтобы в Казахстане у него получилось лучше.



В нападении, пожалуй, потерей у «Иртыша» можно считать только Романа Муртазаева — но эта потеря очень серьезна. Павлодарцы лишились самого меткого своего снайпера, наколотившего только в чемпионате страны прошлого года 18 мячей. Каждый из пришедших форвардов интересен, конечно, по-своему. Серж Бандо Н Ганбе уже обстрелян в Казахстане, однако является достаточно травматичным игроком. Не вызывает сомнений квалификация Франка Джа Джедже, но он с лета прошлого года оставался без клуба. Никогда не отличался стабильностью Исмаэль Фофана. В общем, вопросов здесь все еще пока что порядком больше, чем ответов…



В целом, приходится констатировать: вновь придется идти Димитрову по апробированному уже прежде пути и сыгрывать вверенную ему дружину прямо по ходу чемпионата Казахстана. Впрочем, болгарину к решению подобной задачи ведь не привыкать. Поэтому и думается, что в новом сезоне иртышане, в принципе, пожалуй, в состоянии повторить свой прошлогодний путь на третью ступеньку пьедестала почета КПЛ.



Чтобы рассчитывать на большее, Павлодару нужно уже, наконец, разобраться в схемах, по которым идут в клуб выделяемые областным акиматом средства, и привести финансирование клуба в адекватное состояние.



Прогноз Sports.kz: 3−5 места в КПЛ-2017.



Заявка «Иртыша» на сезон 2017 года:



Вратари: № 1 Давид Лория (1981), № 13 Никита Калмыков (1989, «Кызыл-Жар СК»), № 16 Серикбол Капанов (1996);



Защитники: № 2 Илья Воротников (1986, «Тараз»), № 3 Владислав Чернышов (1981), № 4 Александр Кислицын (1986), № 18 Валерий Леньков (1997), № 25 Руслан Есимов (1990), № 30 Стефан Живкович (1990, Сербия, «Чукарички», Сербия), № 34 Евгений Ткачук (1991, Украина, «Заря», Украина), № 50 Лаша Двали (1995, Грузия, «Шленск», Польша);



Полузащитники: № 5 Пиралы Алиев (1984), № 7 Аслан Дарабаев (1989, «Кайрат»), № 8 Родриго Антонио (1987, Бразилия, «Бней Сахнин», Израиль), № 9 Нурбол Жумаскалиев (1981, «Алтай»), № 14 Артем Попов (1998), № 15 Мадьяр Рамазанов (1997), № 17 Илья Калинин (1992, «Жетысу»), № 33 Казбек Гетериев (1985), № 37 Павел Шабалин (1988, «Атырау»), № 40 Карлуш Фонсека (1987, Португалия);



Нападающие: № 10 Серж Бандо Н Ганбе (1988, Камерун/Франция, «Окжетпес»), № 11 Исмаэль Беко Фофана (1989, Кот-д’Ивуар, «Чукарички», Сербия), № 19 Франк Джа Джедже (1986, Франция), № 20 Арман Смаилов (1997).



Из заканчивавших прошлый сезон игроками «Иртыша» футболистов в заявку главной команды клуба на 2017 год не включены:

Георгас Фрейдгеймас («Жальгирис», Вильнюс, Литва), Игнасио Эррера («Нефтчи», Баку, Азербайджан), Томаш Йирсак («Градец Кралове», Чехия), Бай Джиби Фалль («Цинциннати», США), Семир Керла («Железничар», Сараево, Босния и Герцеговина), Шота Григалашвили («Алмалык», Узбекистан), Роман Муртазаев («Астана»), Елдос Ахметов («Кайрат»), Григорий Сартаков («Тобол»), Алибек Аяганов («Окжетпес»), Виталий Ли («Атырау»), Дамир Даутов («Актобе»), Антон Цирин («Кайсар»), Владимир Воменко.